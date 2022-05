MAYNILA -- Hindi napigilan ni Belle Mariano ang maging emosyonal nang maalala ang batikos na inabot niya noon nang mapili siya bilang bidang aktres ng seryeng "He's Into Her" kung saan kapareha niya si Donny Pangilinan.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, kahit pa pilit pigilan, naiyak si Mariano sa pagkuwento sa batikos na hinarap niya noon.

"A lot of people were throwing hate at me because they thought that I couldn't do it, I couldn't portray Max. So that time parang napanghinaan ako ng loob kasi medyo naniniwala na rin ako sa sinasabi nila na hindi ko kaya. Sorry naiyak talaga," ani Mariano na hindi na napigilan ang maging emosyonal.

"Kasi medyo nake-carried away na ako sa sinasabi nila na you can't do Max. Hindi ko kaya. But then that time I came to a realization na more of thinking na negative 'yung sinasabi nila. Oo, negative but I will take it as something that could really help me do better in what I do. I came to a realization din that I won't be able to fulfill my purpose if tinitingnan ko ang sarili ko the way they see me. I should see my identity in God," dagdag ni Mariano.

Sa ngayon ay nasa Season 2 na ang "He's Into Her" na unang ipinalabas noong Mayo 2021.

Sa "Magandang Buhay" kasamang bumisita ni Mariano ang iba pang bituing aktres ng "He's Into Her" na sina Dalia Varde, Kaori Oinuma, Vivoree Esclito, Criza Taa at Ashley del Mundo.

Sa programa, nakatanggap din si Mariano ng sulat mula sa kanyang ina at video message naman mula sa kanyang screen partner na si Donny Pangilinan.

