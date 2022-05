Bakit walang baby picture si Madam Inutz?

Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — "Ako naman, bata pa lang hanapbuhay agad. Halos hindi nagkaroon si nanay ng oras para magkapagtapos kami sa pag-aaral."

Ito ang naging paliwanag ni Daisy Lopez, o mas kilala bilang Madam Inutz, sa kanilang pagbabahagi ng mga karanasan noong kabataan sa "Pinoy Big Brother" house.

Sa Wednesday episode, hindi nag-atubuling ipahayag ni Madam Inutz na sabihin na siya'y naiinggit sa mga kasamahan na maraming karanasan noong kabataan.

Aniya, bata pa lang siya ay napilitan na siyang kumayod para may makain sila sa araw-araw.

"Kung tutuusin naiinggit ako sa experience niyo eh. Hindi nagkaroon ng chance si Madam Inutz na isang bata talaga na enjoy ‘yung buhay niya," ani Madam Inutz.

"Simula 5 parang napaka-matured na ng utak ko kasi talagang nagtitinda na ako. Wala akong ibang laruan kung 'di gulong o tansan tapos wala talaga akong focus sa pag-aaral talaga. Focus talaga namin, pagtitinda, panchicha. Wala akong mai-share na magandang memories about sa pagkabata ko," dagdag pa niya.

Paliwanag ni Madam Inutz, walang-wala sila kaya hindi makakahagilap ang sinuman ng larawan sa kanyang pagkabata.

"Wala naman kasi kaming camera. Wala kaming TV, wala kaming kuryente, wala kaming tsinelas, wala kaming mga damit. Kahit na nais ko na may mai-share na good memories nung bata ako, Kuya, wala talaga, dahil ang memory ko noong bata pa ako is hawak ko na bilao para lang tulungan si nanay," aniya.

Salat man sa pera, hanga pa rin si Madam Inutz sa naging sakripisyo ng ina niya para mapalaki sila.

"Idol ko nanay ko. Nanay ko na nagsumikap, nagsakripisyo. Hindi man niya kami nabigyan ng may maipagmamalaking pinag-aralan pero isa lang ‘yung alam ko na alam kong proud siya," ani Madam Inutz.

"Ganito man kaming mga anak, wala kaming pinag-aralan pero nandiyan kami para tingnan siya, alagaan siya," dagdag pa niya.

Payo ni Madam Inutz sa kanyang nakababatang sarili na sana'y makaranas din ito ng masasayang moments sa buhay.

"Sana naranasan mong maging bata. Sana naranasan mong maglaro kasama ng ibang bata at sana naranasan mong mag-aral at bigyan ka ng oras ng magulang mo nung ika’y bata pa kasi mas naging importante kasi kay nanay ‘yung kumain kami," aniya.

Nagpapasalamat siya sa "Pinoy Big Brother" sa buhos ng blessings matapos ang kanyang pananatili noong Enero.

"Thankful ako kasi naging malaking bahagi kayo ng buhay ko tapos paglabas ko sobrang dami nang trabaho. Mabibigay ko lahat ng pangangailangan ng anak ko at magulang ko. Sobrang pinagtibay talaga ng panahon kaya thank you po."

Kasama ni Madam Inutz si Brenda Mage sa celebrity "Kumunity" na nagnanais makabalik sa Bahay ni Kuya.

Kalaban nila para sa natitirang spots ang dalawang pares na sina Zach Guerrero at Michael Ver Comaling ng adult edition, pati na rin sina Stephanie Jordan at Maxine Trinidad ng teen edition.

