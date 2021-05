Angel Aquino malaki ang pasasalamat sa Diyos dahil sa trabaho sa ‘Ang Probinsyano’

Mula sa Instagram ni Angel Aquino.

Labis ang pasasalamat ng beteranang aktres na si Angel Aquino dahil sa trabaho nito sa long-running television series ngayon na “Ang Probinsyano.”

Sa kaniyang panayam kay G3 San Diego, sinabi ni Aquino na alam ng Diyos kung ano ang kailangan niya lalo pa’t may mga anak siya.

“Truly grateful. God knows kasi what’s best. So, he knows ‘di ba that I need to provide for the girls, ‘di ba?” tugon ni Aquino nang kumustahin ang kaniyang trabaho.

Dahil din sa biyayang natatanggap, wala na umano pang pag-aalinlangan si Aquino sa plano ng Diyos sa kaniyang buhay.

“Just really, absolutely grateful. There’s no other feeling I have. No more questions, no more doubts. Just really gratitude that I feel for He who knows what’s best for everyone,” dagdag ng aktres.

Tinawag din niyang partner ang Poong Maykapal dahil alam umano nito kung kailan bibigyang kasagutan ang mga pangangailangan ng pamilya.

“So alam niya kasi He’s my partner, ‘di ba? Parang Our Father — He has always been my partner in life. And He knows what I need, what my children need. Each one of us,” ani Aquino.

“He knows what our hearts, what our lives need. And He will give that to you. I’ve always just trusted His wisdom and he’s always given me what I needed.”

Samantala, hindi pa rin umano alam ng aktres kung nalalapit na nga ba ang pagtatapos ng seryeng “Ang Probinsyano” sa gitna ng mga espekulasyon sa social media.

Ayon kay Aquino, nakatakda na umano ang last lock-in taping nila ngunit hindi pa rin niya masabi kung nangangahulugan ito ng pagtatapos na ng serye.

Kuwento pa ng aktres, naka “ending mode” na sila ngunit nakadepende pa rin umano ito sa ABS-CBN management kung tatapusin na nila ang primetime series.

“We’re scheduled for our ultimate last lock-in, but we still don’t know that. Hindi nga natin alam. But we’ll see. ‘Yung lahat. Naka-ending mode na kami, but we still don’t know if ABS will decide to extend the show or what,” tugon ni Aquino.

Gumaganap si Aquino bilang si Diana Olegario sa seryeng nagsimulang umere noon pang 2015 at pinagbibidahan ni Coco Martin.

Umeere ang "Ang Probinsyano" sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, CineMo, Kapamilya Online Live YouTube channel, at ABS-CBN Entertainment Facebook page.

Napapanood din ito sa The Filipino Channel, IPTV, WeTV, and iflix.

