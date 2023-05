MAYNILA -- Bukas ang aktres na si Yassi Pressman na maging parte ng sikat na serye na "FPJ's Batang Quiapo" na pinagbibidahan ni Coco Martin.

Watch more News on iWantTFC

Sa "Magandang Buhay," inamin din ni Pressman na nami-miss niya ang mga dating nakasama sa "FPJ's Ang Probinsyano" na ang iba ay nasa "Batang Quiapo" rin.

"That's my family at sobrang tagal na po naming nagsama. 'Yung parang arw-araw na magkasama kayong lahat ay nakaka-miss din siyempre," ani Pressman.

Matatandaang matagal na nagkatrabaho sina Martin at Pressman sa "Ang Probinsyano" kung saan ginampanan ng aktres ang karakter bilang si Alyana, na naging misis ng bidang karakter ni Martin na si Cardo Dalisay.

Pag-amin din ni Pressman, pinanood niya ang unang episode ng "Batang Quiapo" at hanga siya sa pagganap ng mga kasamang bituin.

"Nagshu-shooting ako ng 'Kurdapya' tapos nung dinner break namin pinanood ko. Sabi ko, 'Ang huhusay pa rin talaga ng mga ito.' Ang galing-galing po talaga nila," ani Pressman.

Sa "Batang Quiapo,"si Lovi Poe ang pinakabagong leading lady ni Martin.

Mapapanood ang "FPJ's Batang Quiapo" mula Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC