Nakasalubong ng komedyanteng si Pokwang ang rapper na si Andrew E. nitong Linggo sa Boracay.

Sa kanyang Instagram post, nag-pose si Pokwang kasama ang pamilya niya at ang angkan ng rapper.

Ipinaalala ni Pokwang na respeto pa rin ang mananaig magkakaiba man ang paninindigan nila sa pulitika.

"Sa bandang huli, respect dito sa @twoseasonsphilippines naganap ang mapayapang gabi with @andrewe_dongalo nagkataon, nagkita kasama ang mga pamilya thank you mareng @jenny_penaloza nag enjoy si tisay sa dinner nya," aniya.

Si Pokwang ay masugid na supporter nina Vice President Leni Robredo at Sen. Kiko Pangilinan sa nagdaang eleksyon.

Madalas na performer naman si Andrew E. para kay Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Batay sa partial unofficial tally ng Commission on Elections, wagi ang mga anak ng pangulo na may 31 million votes. Sumunod naman sina Robredo na may lampas 14 million votes at Pangilinan na may lampas 9 million votes.

Humaharap naman ngayon si Marcos sa isang disqualification plea mula sa mga civic groups sa Korte Suprema.