'Matinik': Janice de Belen, inihalintulad sa bangus si Gerald Anderson

MANILA -- "Love ko ang bangus. Favorite ko ang bangus kaya lang matinik."

Ito ang pahayag ng aktres na si Janice de Belen sa "Magandang Buhay" nitong Lunes nang matanong kung sa anong pagkain niya maihahalintulad ang aktor na si Gerald Anderson.

"Matinik kasi parang ang daming isyu," ani de Belen.

Matatandaang noong 2015 ay lumabas ang bali-balitang nag-uugnay kina de Belen at Anderson. Humingi pa ng paumanhin noon si Anderson kay de Belen matapos itong madamay sa naging hiwalayan nila ng aktres na si Maja Salvador.

Matatandaang nagkatrabaho sina Anderson at de Belen sa serye ng ABS-CBN na "Budoy" noong 2012.

"Like me, for example. Hindi ba na-link kami for a while, wala naman talagang ili-link. It's just that for the longest time that we worked together at kahit na nung hindi kami nagwo-work together, he is really like a brother to me. Super brother ang tingin ko sa kanya. Brother, barkada, kasi napagkukuwentuhan namin ang kahit ano," ani de Belen.

Ayon kay de Belen, ang pagkakaibigan niya kay Anderson ay tulad din ng pagkakaibigan niya sa mga aktor na sina Rayver Cruz at Enchong Dee.

"I share the same kind of friendship with Enchong with Rayver. So I share the same kind of friendship. So non-issue siya but hindi ko alam kung bakit naging issue," ani de Belen.

Inamin ni de Belen na dahil sa isyu ay nagbago ang magandang samahan nila ni Anderson.

"And you know that thing is, ang hirap sa trabaho natin kasi kapag na-tsismis ka na, na-link ka ng ganyan, whether you like it or not, totoo o hindi, it destroys frienship," ayon sa aktres.



"Hindi naman destroyed ang friendship namin but our friendship has changed," ani de Belen.

Si de Belen ay isa sa mga bituin ng "La Vida Lena" na magbabalik at ipapalabas na sa telebisyon.

Unang ipinalabas sa iWant TFC noong nakaraang taon, ipapalabas ang "La Vida Lena" sa A2Z Channel 11, TV5, at TFC.

Mapapanood rin ito sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

