'Mabuhay ka!' Vice Ganda, nagpasalamat kay Rabiya Mateo

MAYNILA -- Nagpasalamat si Vice Ganda kay Rabiya Mateo ang naging pambato ng Pilipinas sa katatapos lang na Miss Universe 2020.

Sa "It's Showtime" nitong Lunes, Mayo 17, pinasalamatan ni Vice at iba pang host ng pangtanghaling programa ng Kapamilya network si Rabiya sa pagiging kinatawan ng bansa sa pinakasikat at inaabangang beauty pageant.

"Today nga ang pinakamagandang araw sa buong universe dahil sa katatapos lang na Miss Universe 2020. Yes! Congratulations sa ating pambato," ani Vice.

"At maraming-maraming salamat for representing the Philippines and the entire society of the Filipinos, Ms. Rabiya Mateo," dagdag niya.

Pinasalamatan din ni Vice si Rabiya sa karangalang ibinigay nito para sa mga Filipino.

"Congratulations! And thank you very much sa iyo sa pagmamalas ng iyong talino at ganda at pagbibigay ng karangalan para sa pinakamamahal nating bansa. Mabuhay ka, Rabiya! Mabuhay ang kagandahan ng Pilipinas!" ani Vice.

"Kaya naman Rabiya -- We Rabiy-u," hirit na dagdag ni Vhong Navarro, isa rin sa mga host ng "It's Showtime."

Nitong Lunes ng umaga, isa si Vice sa mga nag-abang at nanood ng 2020 Miss Universe.

Sa pamamagitan ng Twitter, ipinakita ni Ganda ang suporta kay Mateo.

#MissUniverse#PHILIPPINES

Ayan na si Rabiya! Pasok sa Top 21! Ravaaaaan!!!! — jose marie viceral (@vicegandako) May 17, 2021

Nagtapos ang laban ni Mateo sa 2020 Miss Universe bilang parte ng Top 21. Ang pambato naman ng Mexico na si Andrea Meza ang kinoronahan bilang pinakabagong Miss Universe.