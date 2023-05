MAYNILA -- Ipinakita ni Vice Ganda ang kanyang suporta sa mga kaibigan at kapwa komedyante na sina Chad Kinis, MC Calaquian at Lassy Marquez o mas kilala bilang ang grupong Beks Battalion, na ngayon ay bida sa pelikulang "Beks Days of Our Lives."

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, inamin ng Beks Battalion na nasorpresa sila sa pagdating ni Vice sa premiere night ng kanilang pelikula na ginanap nitong Lunes.

"Alam mo kami talaga gulat na gulat. Kasi minessage ko siya. Gumagawa kasi kami ngayon ng concert niya sa June 2. Nagbi-brainstorming kami, hindi ko masabi sa kanya na, baka gusto mong um-attend sa premiere night. Kasi alam kong busy siyang tao at saka nasa momentum kami na nagsusulat. Hanggang nung Saturday minessage ko siya, hindi siya sumagot. Minessage ko siya, 'kung gusto mong pumunta. Siyempre mas masisiyahan kami kung pupunta ka.' Tapos hindi siya nag-reply. Kaya 'di ko na ini-expect na pupunta siya. Kaya nagulat kami nung nasa loob kami ng sinehan biglang may nagsabi na nandiyan si Vice Ganda. Tapos kumaway siya," kuwento ni Calaquian.

Ayon kay Marquez, hindi na rin pinili ni Vice ang mag-red carpet para masorpresa sila.

"Yung moment daw kapag nag-red carpet ako baka mawala sa inyo, baka maagaw niya ng konti. Kaya 'di siya nag-red carpet para daw sa amin 'yung moment," ani Calaquian.

"Actually napaiyak kasi nagulat talaga kami. Kasi hindi niya ugali ang mang-surprise," ani Calaquian.

"At saka sobrang busy niyang tao at alam naman natin na sobra ang daming ginagawa ni Meme pero nagkaroon siya ng oras para manood," dagdag ni Kinis.





Maliban sa panonood ng kanilang pelikula, nakasama pa ng grupo si Vice na maghapunan.

Sa kanya ring Instagram Stories, makikita ang mga video nang pakikipagkulitan ni Vice kina Calaquian at Marquez matapos ang premiere night.

Si Kinis ang direktor ng "Beks Days of Our Lives" ma mapapanood sa mga sinehan sa Mayo 17.

Makakasama rin nila sa pelikula sina John "Sweet" Lapus, Debbie Garcia, Ruby Ruiz at marami pang iba.

