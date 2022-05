Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — Sasalang na sa isang Kumu campaign ang mga wildcard housemates para sa pagkakataong makabalik sa "Pinoy Big Brother" house.

Sa Monday episode, binunyag ni Kuya na kinakailangang magtulungan ng magka-edition na housemates para makasama sa "BigaTen" finalists.

Magkakagrupo sina Brenda Mage at Madam Inutz para sa celebrities, Zach Guerrero at Michael Ver Comaling para sa adults, pati na rin sina Stephanie Jordan at Maxine Trinidad para sa teens.

Sabay-sabay na gaganapin ang kanilang mga campaign at maaari lang magbigay ng 25 votes ang mga netizens kada araw.

Matatapos ang campaign sa Martes at kikilalanin ang apat na housemates na makakasama ng mga Top 2 housemates ng bawat edition.

Wagi sina Isabel Laohoo at Nathan Juane para sa adults habang sina Rob Blackburn at Gabb Skribikin naman ang nanguna sa teen housemates.

Sina Anji Salvacion at Alyssa Valdez naman ang tambalan ng celebrity housemates ngunit hindi nakasama ang volleyball player dahil siya ay sasalang sa Southeast Asian Games.

Pinalitan siya ni Samantha Bernardo matapos sumunod kay Salvacion na may pinakamataas na combined votes to save and evict sa kanilang edition.

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.

