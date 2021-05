Maymay nag-birthday, Kim Chiu nagdiwang ng showbiz anniversary sa 'ASAP'

Nagdiwang sa "ASAP Natin 'To" ngayong Mayo 16, 2021 si Maymay Entrata ng kaniyang kaarawan at Kim Chiu ng kaniyang ika-15 anibersaryo sa showbiz. Screengrab

Doble ang saya sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo dahil sa pagdiriwang ng ika-24 kaarawan ni Maymay Entrata at ika-15 anibersaryo sa showbiz ni Kim Chiu.

Para sa kaniyang birthday number, sumayaw si Entrata sa mga kantang "Maria" ng K-pop idol na si Hwasa at "Swalla" ng American singer na si Jason Derulo.

Watch more in iWantTFC

Kasama ni Entrata sa kaniyang number sina AC Bonifacio, Vivoree Esclito, Joao Constancia, Jeremy Glinoga, Jin Macapagal at Christian Bables.

Ayon kay Entrata, hiling niya para sa birthday na "i-spread lang natin 'yong pagmamahal at pagmamalasakit sa kapuwa kasi ang karamihan sa atin ay nakakalimutan na 'yon."

Samantala, para naman sa kaniyang showbiz anniversary number, kinanta ni Kim Chiu ang "Rise Up" ng American singer na si Andra Day.

Watch more in iWantTFC

Nagpasalamat naman si Chiu, na sumikat bilang big winner sa pinakaunang teen edition ng "Pinoy Big Brother," sa kaniyang mga tagahanga at "ASAP" family.

"Maraming, maraming salamat for always celebrating my achievements, 'ASAP' family," aniya.