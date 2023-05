Ogie Diaz, nagbigay-pugay sa yumaong ina

MAYNILA -- Inalala at binigyang pugay ni Ogie Diaz ang kanyang namayapang ina na inilarawan niya bilang isang taong mapagbigay at matiisin.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinida ni Diaz ang pagiging mapagbigay ng inang si Carmen “Mameng” Diaz Pandaan sa mga mas nangangailangan, bagay na natutunan at ginagawa rin ngayon ng batikang talent manager, komedyante at showbiz reporter.

"Alam mo maliit na bagay 'yon, lahat tayo may nakukuha, may nadudukot na ugali sa nanay natin. Pero yun ang tumatak sa akin sa nanay ko... at hindi selosa," ani Diaz.



Maliban sa pagiging mapagbigay, ang pagiging secure na tao, ang isa rin sa hinahangaan ni Diaz sa kanyang ina.

Sa programa, pinatotohanan naman ng mga kaibigan at kasama niya sa "Ogie Diaz Showbiz Update" ang pagiging mapagbigay ni Diaz na namana niya sa ina.

Sa ngayon ay dalawang foundation ang sinusuportahan ni Diaz -- ang Kasuso Foundation at ang Dugong Alay, Dugtong Buhay.



Nito lamang Abril nang pumanaw ang ina ni Diaz sa edad na 87.

