Kaori Oinuma on showbiz: 'Everything takes time'

MANILA -- Kaori Oinuma said she is not in a hurry as she hopes to stay in the entertainment industry for a long time.

"Siyempre gusto kong mas tumagal. Gusto ko rin na mas gumaling sa kung ano man ako ngayon, makipagtrabaho sa iba't ibang artista, more experience," Oinuma said in Star Magic Celebrity Conversations.

When the time is right, Oinuma, who is half-Japanese, also hopes to do meatier roles.

"Siyempre ngayon sweet, tweetums ganyan. Pero understandable sa age ko rin naman. Pero gusto ko unti-unti mayroon ng bigat, mas may lalim na ('yung characters)," Oinuma said.

"For me, everything takes time. Hindi mo minamadali ang mga bagay na gusto mong magtagal. Dito sa industry natin parang minsan nakukumpara mo 'yung sarili mo, 'bakit sila ganyan mas nauuna na, sabay-sabay lang naman halos.' Yeah, may pressure. Pero ako naniniwala ako na siguro kaya ka late kasi hinahanda ka ni God para sa mas better na para sa iyo talaga," she added.

In the interview. Oinuma also looked back at how she started her career in show business as a former housemate of "Pinoy Big Brother: Otso."

After her "PBB" stint, Oinuma appeared in different ABS-CBN shows including "Home Sweetie Home: Extra Sweet," "He's Into Her," and "ASAP Natin 'To."

Currently, Oinuma is gearing for a new project "Fractured."

