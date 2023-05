'Dirty Linen': Relasyon nina Leona, Olga nabisto na

Nabisto na ni Carlos (John Arcilla) ang namumuong relasyon sa pagitan nina Leona (Janice de Belen) at Olga (Andrea Del Rosario) sa latest episodes ng "Dirty Linen" kamakailan.

Sa suspetsiya nina Max (Christian Bables), sinubukan nilang puntahan ang pinagtataguan ng magkarelasyon at binigay ang larawan kay Carlos.

Agad naman na sumugod si Carlos sa tinutuluyan nina Olga at Leona at nagwala sa napagtantong rebelasyon.

Nagbanta naman si Olga na papatayin niya si Carlos oras na subukan niyang galawin si Leona.

"Kahit ano'ng sabihin mo, wala pa rin magbabago, kaya umalis ka na. Akin na ang asawang pinabayaan mo," ani Olga.

"Sige, and I swear to God, if you dare to touch us again, I would kill you, I will kill you," dagdag pa niya.

Samantala, binunyag naman ni Ador (Epy Quizon) ang pagkamatay ng iba pang biktima nila noon kay Lala (Jennica Garcia) at narinig din ito ni Max.

"Pakialamero lang talaga kaya wala na siya. Magaling 'yun, pati sa kama magaling 'yun. 'Yun lang nakialam kasama 'yung isa pang pakialamerong tindera 'tsaka 'yung bobong driver. Dahil pakialamero sila, kaya hindi na sila makikialam kasi binaon ko na sila," ani Ador.

Nang tangkaing iligtas ni Max si Lala biglang dumating si Carlos at ginahasa ang babae. Hinambalos ni Max ang upuan sa kontrabida at sinubukan nilang tumakas ni Lala.

Sa direksyon nina Andoy Ranay at Onat Diaz, mapapanood ang “Dirty Linen” weeknights sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, at iWantTFC.

