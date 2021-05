Bakit hindi pinasok ni Janine Gutierrez ang mundo ng beauty pageant?

Mula sa Instagram ni Janine Gutierrez.

Sa gitna ng Miss Universe fever sa Pilipinas, hindi nakaiwas ang aktres na si Janine Gutierrez sa tanong kung bakit hindi ito sumabak sa beauty pageant noon.

Sa thanksgiving press conference ng kaniyang pelikulang “Dito at Doon” kasama si JC Santos, nabigyang pansin ang hosting skills ng award-winning na aktres sa “ASAP Natin To” at pageant na “Miss World Philippines.”

Dito naikwento ni Gutierrez na bagama't mahilig manood ng beauty pageant, hindi nito pinangarap maging beauty queen.

Aniya, isa siya sa maraming Pilipino na tagahanga ng Miss Universe at Binibining Pilipinas, ngunit hindi nito nakita ang sarili ng magkakaroon ng sariling korona.

“Never ko kasi pinangarap maging beauty queen eh. I love watching pageants and watching Miss Universe, Binibining Pilipinas, lahat. Pero for me to join hindi ko kasi siya naging pangarap eh,” pag-amin ni Gutierrez.

“It’s not something that I ever thought of pursuing talaga. Pero sobrang flattered ako na you think that I could be so salamat.”

Samantala, labis ang pasasalamat ng aktres sa natanggap na suporta at papuri sa kanilang pelikula at sinabing madalas pag-usapan ng bumubuo sa palabas ang mga komento ng manonood.

“Ang daming magagandang review and each review talagang sobrang pinag-uusapan namin sa Viber group namin. Pino-post namin lahat,” ani Gutierrez.

Dagdag pa ng aktres na bibida rin sa teleseryeng “Marry Me, Marry You,” nagbigay ng pag-asa ang naturang pelikula sa maraming kasamahan sa industriya sa gitna ng pangambang dala ng pandemya.

Ayon kay Gutierrez, mayroon pa ring handang manood ng mga palabas kahit online lamang ito.

“For TBA to risk and to take this chance na talagang mag-produce pa rin ng pelikula despite the situation, it’s hopeful for me na patuloy ang trabaho,” saad ng aktres.

“Meron pa ring gustong manood ng pelikula. Kaya naman manood online, kaya naman natin mag-adjust sa streaming so very hopeful itong pelikula na ‘to para sa akin.”

Sa kauna-unahang pagkakataon, nagtambal sa big screen sina Gutierrez at Santos sa isang pelikula na umikot sa pagmamahalang nabuo kahit video call at chat lamang ang gamit sa pakikipagkomunikasyon.

