MAYNILA — Hanga ang "Pinoy Big Brother" housemate na si Madam Inutz sa pagganap ni Dawn Chang sa kanya sa "Maalaala Mo Kaya".

Kwento ng online seller na kilala bilang Daisy Lopez, natuwa siya kay Chang na inisa-isa nito ang bawat detalye sa kanyang buhay para makuha talaga ang emosyon para sa drama anthology.

"Nakakatuwa kay Dawn Chang, inisa-isa niya, hinimay-himay niya kung ano ‘yung dapat niyang makuha sa akin. Mula pagkabata, ano ka ba? Saan ka humuhugot ng lakas, ano naging inspirasyon mo para makuha niya ‘yung emosyon kung ano ba talaga si Madam Inutz," ani Madam Inutz.

Binigyan niya ng lampas 10 out of 10 si Chang sa kanyang pag-arte na kuha rin mismo maski ang mga nuances niya.

“Sabi ko, ‘Ay! Parang ako!’ Talagang kuhang-kuha niya pati pagngiwi, pati ‘yung pag-arte. Napahanga ako talaga. Sabi ko, nakakatuwa,” aniya.

Masaya si Madam Inutz na balikan ang mga napagdaanan sa buhay at makita kung paano niya ito hinarap.

“Nag-flashback lahat ng nangyari kay Madam Inutz. Napagdaanan ko pala itong hirap na ‘to pero andito pa rin si Madam Inutz na mas pinagtibay ng panahon, pinagtibay ng pagsubok talaga," aniya.

"Hindi ako makapaniwala simula pagkabata hanggan ngayon, nandito pa rin ako na mas matatag at syempre mas naniniwala pa sa sarili ko.”

Sa direksyon ni Raz dela Torre at panulat ni Arah Jell Badayos, ang 2-part special ay ipapalabas ngayong Mayo 7 at 14 kasama rin ang mga dating "Pinoy Big Brother" housemates na sina Gino Roque at Pamu Pamorada.

Mapapanood ang "Maalaala Mo Kaya" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWantTFC, TFC, at A2Z Channel 11 sa ganap na 8:45 ng gabi.

