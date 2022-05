MANILA – TV host Bianca Gonzalez shared her reflection on raising her children in a “changing world” wrought with disinformation, following the election results.

Gonzalez has two daughters with her husband, former basketball player JC Intal.

Gonzalez and Intal were among the visible supporters of the presidential bid of Vice-President Leni Robredo.

Robredo finished second to presumptive president Ferdinand Marcos, Jr., the son of the late dictator who was ousted in the 1986 People Power Revolution.

On Instagram, the “Pinoy Big Brother” host shared a photo of her daughter, captioned with her reflection about navigating parenthood when it comes to teaching their children about moral choices, empathy, and privilege among others.

Admittedly, Gonzalez said she has yet to come by definite answers to her questions. She, however, is certain about one thing: “Kailangan naming gawin ang lahat para mapalaki sila na puno ng pag-asa at mulat sa mundo, maganda man o hindi ang pinapakita nito.”

Below if Gonzalez’s full statement:

Ang hirap maging magulang. Ito pala pakiramdam ng magulang natin nung tayo ang pinapalaki nila sa nagbabagong mundo.

Habang tinitingnan ko ang aming mga anak, nag-aalala ako sa mundo ng teknolohiya at disinformation na kalalakihan nila. Paano kaya namin sila matuturuan ng kung ano ang tama at mali, na maging matatag sa kanilang prinsipyo kahit na minsa'y magiging mas mahirap piliin, na matutong makinig, rumespeto at maging bukas sa ibang paniniwala pero wag bibitawan na ang tama ang tama at ang mali ay mali.

Paano namin matuturuan ang mga anak namin na magkaroon ng pananagutan sa kanilang pagkakamali. Na matutong makinig sa kritisismo at komento. Paano namin mapaparamdam sa kanila na kahit magkamali sila, hindi magbabago ang pagmamahal namin, at ang mas importante ay akuin nila ito, ituwid ang mali, at maging mas mabuti dahil dito.

Paano namin matuturuan yung mga anak namin na di pwedeng gustuhin ang "good" at "positive" lang lagi dahil sa totoong buhay, may mga hindi tama at hindi magandang nangyayari, at hindi pwedeng isawalangbahala yun dahil lang mabigat sa damdamin. Na hindi mawawala ang mali kung pumikit ka lang. Na hindi maiiwasan na makaramdam ng lungkot o galit, pero kaya naman natin ma-proseso ang mga emosyon na ito.

Paano kaya namin matuturuan ang mga anak namin na hindi dahil kahit papaano'y kumportable sila sa buhay ay hindi na sila dapat maapektuhan sa nangyayari sa iba. Na dahil sila ay kumportable, mas lalong malaki ang responsibilidad nila na maging mulat sa pinagdadaanan ng ibang tao. Na ang pagkabigo ay parte ng buhay, pero ang mas importante kaysa sa pagkapanalo o pagkatalo ay kung paano ka lumaban at kung ano ang iyong pinanindigan.

Wala pa akong mga sagot sa tanong na ito, pero kapag nakikita ko ang aming mga anak, alam kong kailangan naming gawin ang lahat para mapalaki sila na puno ng pag-asa at mulat sa mundo, maganda man o hindi ang pinapakita nito. At sila ang dahilan kung bakit patuloy kaming naghahangad ng mabuting kinabukasan.