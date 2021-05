Meryll Soriano at Aljon Mendoza, bibida sa 'MMK'

MAYNILA -- Bibida sa pinakabagong episode ng "Maalaala Mo Kaya" (MMK) ang aktres na si Meryll Soriano at dating "Pinoy Big Brother" housemate na si Aljon Mendoza.

Gagampanan ni Mendoza ang karakter ni Ryan, isang anak na inaruga at pinalaki ng kinilala niyang ina na gagampanan naman ni Soriano.

Para sa buwan kung saan ipinagdiriwang ang Araw ng mga Ina, matutunghayan ngayong Sabado sa "MMK" ang kuwento na magpapakita ng walang hanggang pagmamahal at magpapatunay na ang pagiging ina ay wala sa dugo kung hindi nasa puso.

Sa "We Rise Together" nitong Biyernes, nagbahagi si Mendoza tungkol sa pagganap niya sa "MMK."

"Kuwento siya ng mag-ina na sobra talagang magmahal. Ako ampon ako roon pero mas mahal ko ang nanay na kumupkop sa akin. Nakaka-excite," aniya.

Ayon kay Mendoza, isang biyaya para sa kanya na makatrabaho si Soriano, na pinapurihan niya sa pagiging mapagbigay at sa kababaang loob nito.

"Sobrang blessed ako. Sobrang down to earth. Shini-share niya 'yung mga natutunan niya dati, hindi siya madamot mag-guide. Ako sobrang na-guide niya ako at na-feel ko rin talaga na parang nanay ko rin siya. Sobrang galing," dagdag niya.

Sa panulat ni Mae Rose Balanay-Batacan at sa direksiyon ni Raz de la Torre, ang bagong "MMK" episode ay mapapanood ngayong Sabado sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWant, at TFC.

