Candy Pangilinan, may makulit na kuwento nang magpositibo sa COVID-19

MAYNILA -- Ibinahagi ng komedyanteng si Candy Pangilinan na nagpositibo siya at gumaling sa coronavirus (COVID-19).



Ito ang ikinuwento ni Pangilinan sa pinakabagong vlog ng kanyang kaibigang si Gelli de Belen, na naunang umamin na nagpositibo at gumaling sila ng kanyang mister na si Ariel Rivera sa virus.

Bahagi sa nasabing vlog ang aktres na si Carmina Villarroel at kapatid ni Gelli na si Janice de Belen.

Ayon kay Pangilinan, Disyembre 21 nang malaman niyang positibo siya sa COVID-19. Pero giit niya, sa kabila ng karamdaman ay masuwerte siya na wala siyang ibang sintomas maliban sa pagkahilo at pangangati ng lalamunan.

Agad niyang naisip na tawagan ang mga nakasalamuha para sa contact tracing, at nag-self isolation din siya para di mahawa ang mga kasama niya sa bahay.

Dahil malapit na noon ang Pasko, ibang lungkot at takot ang dulot ng pagkakaroon ng COVID-19 kay Pangilinan.

Pero sa kabila nito ay nagkaroon siya ng isang makulit at nakakatawang karanasan nang inakala niyang nawalan na siya ng panlasa.

"So tumawag ako kay Em. [Sabi ko] 'Em, padalhan ako ng cereal at saka gatas, kakain ako.' Gabi na 'yon mga 10. Pinadalhan ako. Pagkain kong ganoon, [sabi ko] 'Shucks ito na 'yon.' Nawalan ako ng panlasa... siguro mga Day 5," kuwento niya.

"Tumawag ako sa doktor ko, as in umiiyak ako. Sabi niya, kapag nagsimula na lumabas ang isang symptom, medyo diretso na 'yon, sunod-sunod na. So ito na 'yon siguro. [Sabi ko] 'Doc, wala na akong malasahan.' Sabi niya, 'Okay, idiretso mo lang 'yung mga ginagawa mo, tapos mag-observation pa tayo.' So umiyak na ako.

"After 10 minutes tumawag si Em, [sabi niya] 'Ate, panis 'yung gatas.' Serious, totoo ito. Totoo ito talaga. Panis yung gatas... So isipin mo, nag-drama na ako, umiyak na ako, panis 'yung gatas," ani Pangilinan habang walang tigil sa kakatawa ang mga kaibigan.

Ayon kay Pangilinan, malaki ang pasasalamat niya sa Diyos na sa kabila ng lahat ay nagagawa pa rin siyang patawanin nito.

"Sabi ko 'Lord, grabe ka, pinapatawa mo pa ako.' Kasi mental torture siya," aniya.

"Hindi ko naisip na panis 'yung gatas kasi nga may COVID ako. Mas malaki 'yung chance na ako 'yung mawalan ng panlasa, kaysa masira ['yung gatas]," dagdag ng komedyante, na nagnegatibo sa virus noong Enero 4.

