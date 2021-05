'We look good together': Joao Constancia, masaya sa bagong ka-love team

MAYNILA -- Masaya ang mang-aawit at aktor na si Joao Constancia sa nabuong tambalan nila ng dating "Pinoy Big Brother" housemate na si Criza Taa.

Sa "Star Magic Inside News," sinabi ni Constancia na naging maayos ang pagtatrabaho nila bilang magka-love team ni Taa sa inaabangang serye na "He's Into Her," na pinagbibidahan naman nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Watch more in iWantTFC

"Noong nalaman ko na magiging love team kami ni Criza, na-surprise ako at natuwa. Dahil sa una, hindi ko pa kakilala si Criza noon. Ang alam ko lang galing siyang 'PBB.' Pero noong nakilala ko na, natuwa ako dahil she's very mature. She's very fun to be with, she's very talkative, she's very vocal about what's on her mind," ani Constancia.

Dagdag niya: "So it's perfect para sa character niya as Naih."

Sa inaabangang serye, gagamapanan naman ni Constancia ang karakter ni Lee Roi.



"We look good together. So natutuwa ako roon," hirit pa ng aktor sa tambalan nila ni Taa.

Sa huli, nagpasalamat si Constancia sa lahat ng mga sumusuporta sa kanila ng kanyang bagong ka-love team.

"To all the CrizJo fans, maraming, maraming salamat sa love and support, and sa mainit na pagtanggap niyo sa amin. We cannot wait for you guys to see all the kilig scenes sa 'He's Into Her,'" aniya.

Mapapanood ang "He's Into Her" simula Mayo 30, 8:45 ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, at TFC.

Tatagal ng 10 episodes ang nasabing serye sa direksyon ni Chad Vidanes at base sa libro ni Maxine Lat.

Makakasama din sa inaabangang serye sina Vivoree Esclito, Kaori Oinuma, Rhys Miguel, Jeremiah Lisbo, Dalia Varde, Limer Veloso, Melizza Jimenez, Ashley del Mundo, Gello Marquez, Sophie Reyes, at Jim Morales.

Related video: