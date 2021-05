Healthy living? Morissette Amon sinubukan ang liquid cleanse ng ilang araw

Screenshot mula sa vlog ni Morissette Amon.

Sumailalim sa isang liquid cleanse ang powerbelter na si Morissette Amon kasama ang kaniyang fiancé na si Dave Lamar sa loob ng apat na araw.

Sa tulong ng isang nutritionist, hindi kumain ng solid na pagkain sina Amon at Lamar dahil gusto anilang mag-detox mula sa pagkain nang napakarami.

Ipinakita sa 2 part na vlog ng Kapamilya singer ang ilan sa mga ininom nila na shake at smoothies kabilang na maging ng mga pagkaing ayaw nila.

Sa simula, unang ininom ni Amon ang kilalang pampaganda umano ng boses na salabat. Ngunit, inamin ng mang-aawit na hindi siya mahilig dito kahit pa mahusay siyang kumanta.

Kuwento ni Morissette, noong bata pa lamang siya, isa sa mga naging rekomendasyon sa kaniyang nanay ang pag-inom ng salabat upang gumanda ang boses.

“When I was still starting with joining singing competitions around Cebu. Si Mommy tinatanong, ‘Ano rin dapat kong gawin para mag-improve anak ko?’ Very traditional, salabat,” ani Amon.

Bagamat ayaw niya ng lasa nito, nagawa pa rin niyang ubusin ang ginger tea dahil na rin sa nilagay na kaunting asukal para tumamis ito.

Halos kada oras ay may bagong iniinom ang mga ito mula sa iba’t ibang klaseng prutas at gulay.

Sa unang araw ng kanilang liquid detox, uminom sila mga shake na gawa sa saging at manga, mansanas at labanos, at pipino at pinya.

Maging ang tanghalian at hapunan ng 2 ay naka-liquid form tulad ng vegetable broth na ayon kay Amon ay lasa lamang mashed potatoes.

Uminom din sila ng purong Epsom salt at calamansi juice na may olive oil na para umano sa kanilang apdo at atay at maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa bato.

“Most people don’t do it early on so when they get older, they have to get operated and that costs a lot of money,” saad ni Lamar.

“When he told me that, I’m like ‘We’ll just do it now’. Natakot ako e.”

Hindi naman inurungan ng dalawa ang hamon at tila nag-enjoy pa sa ginawang liquid cleanse.

Ayon sa kapatid ni Dave na si Micah, dahil umano sa liquid detox, mas nagawa niyang iwasan ang ilang pagkain at naging madali ang pagkain nang kaunti.

“When I did it, it was easier for me to avoid certain foods, it was easier for me to eat less. Like my hunger wasn’t as big. Then notice you guys did juicing for two days and a half,” kuwento nito.

Noong 2020, inanunsyo ni Morissette na engaged na siya sa kasintahang si Lamar. 2019 nang maging usap-usapan ang relasyon ng dalawa, bagay na hindi sinang-ayunan ng ama ni Amon na si, Amay.