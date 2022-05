Mula sa Instagram nina Sharon Cuneta at Charo Santos

MAYNILA – Nagluluksa ang maraming personalidad sa showbiz sa pagpanaw ng tanyag na makeup artist at stylist na si Fanny Serrano.

Kabilang sa mga nagdadalamhati sa pagkawala ni Serrano sina Sharon Cuneta at dating ABS-CBN president Charo Santos Concio.

Sa kaniyang Instagram account, nagbigay ng maikling mensahe si Cuneta sa nangyari na kasunod lamang ng pagkatalo ng kaniyang asawa na si Sen. Kiko Pangilinan sa pagka-bise presidente.

“Too much heartbreak, in only a matter of days. Rest in peace Tita Fanny Serrano,” saad ni Cuneta.

Nagbigay pugay din si Santos-Concio sa namayapang kaibigan na siyang nag-ayos ng kaniyang buhok at makeup sa ilan nitong mga pelikula noon.

“A most memorable one was in the film, 'Gumapang ka sa Lusak.' His most unforgettable portrayals were with 'MMK.' @fannytfserrano, an artist, a dear friend. Love and prayers,” pahayag ng “Maalaala Mo Kaya” host sa Instagram.

Samantala, pinalitan naman ng aktres na si Amy Austria ang kaniyang profile picture sa Instagram ng larawan kasama si Serrano.

Pumanaw nitong Martes si Serrano sa edad na 74, isang taon matapos ma-stroke.

“Papa died peacefully in his sleep between 8:45 to 9 p.m. last night at his residence in Morato, Quezon City,“ saad ng anak nito na si Patpat Miranda sa ABS-CBN News.

“Ang prayer lang namin huwag siyang masyadong maghirap. And our Lord gave that to him, the blessing of moving on in his sleep.”