Mula sa Instagram nina Aljur Abrenica at Robin Padilla

MAYNILA – Nagpaulan ng magagandang salita ang aktor na si Aljur Abrenica sa kaniyang father-in-law na si Robin Padilla nang tanungin tungkol sa pangunguna nito sa Halalan 2022.

Sa press conference ng kaniyang palabas na “The Revelation,” masaya si Abrenica na si Padilla ang nangunguna sa listahan ng mga senador na tumakbo nitong May 9 elections dahil likas na matulungin daw ang beteranong aktor.

“He deserves to be number one talaga, para sa akin. Kaya I’m so, so happy for him,” saad ni Abrenica.

“Alam nating lahat 'yan, ang dami niyang natulungan. Kahit 'yung mga stuntman, tinulungan niya. Doon ako humahanga sa kanya, e. He has the ability, kumbaga, kung kailangang ilagay ang isang tao sa isang posisyon para maging isang lider, siya talaga.”

Ayon pa kay Abrenica, hindi marunong makalimot ng tao si Padilla at marunong ding umunawa sa iba’t ibang sitwasyon.

Hirit pa niya, malaking tulong na makakapasok sa Senado ang action star dahil alam niya kung ano ang mga dapat ayusin sa industriya.

Dumipensa rin ito sa mga batikos na natatanggap ni Padilla laban sa mga kritiko na kinukwestiyon ang kakayahan ng artista para maging isang senador.

Ibinahagi pa ni Abrenica ang social media algorithm kung saan kung ano lamang ang gusto makita ng isang user, iyon lamang ang ipinapalabas sa kaniyang news feed.

“This is proven, sa Google — pag nag-search ka about these people, lahat ng gusto mong makita, 'yun lang ang ipapakita nila. So, you ask other people na anti naman. I-search mo sa Google nila, makikita mo rin 'yung pangit,’ sambit ng aktor.

Sagot pa nito, bagamat walang perpektong tao, umaasa siyang hindi basta-basta maniniwala ang mga tao na hindi “qualified” si Padilla sa posisyon.

“Alamin mo muna ang story ng tao, 'yung pinagdaanan niya, saan siya nagsimula. 'Yung mga ups and downs niya,” buwelta nito.

“Ako kasi, naniniwala ako kay Papa, e. Naniniwala ako sa kanya. Ang dami niyang pinagdaanan. Lalo na 'yung mga bumabagsak siya. Hindi naman siya laging sikat, e. Hindi siya laging nasa top, di ba?”

Dagdag pa ni Abrenica, sa mga pagbagsak at muling pagbangon ni Padilla masusukat ang kakayahan nito maging isang lider.

“If something happens in our country, I know he can handle it. And ang gusto ko pa kay Papa is, he has the heart. Matalino na siya, may puso pa,” ani Abrenica.

Si Padilla ang ama ng asawa ni Abrenica na si Kylie Padilla. Ngunit noong nakaraang taon, mainit na pinag-usapan ang hiwalayan ng dalawa na mismong si Robin ang nabunyag sa isang vlog ni Ogie Diaz.

May dalawang anak sina Aljur at Kylie.