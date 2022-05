MAYNILA -- Ibinahagi nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla ang pinagdaanang hamon sa paggawa ng seryeng "2 Good 2 Be True."

Sa eksklusibong panayam ng Inside News ng Star Magic, nagbahagi ang sikat na love team tungkol sa muli nilang pagbabalik sa primetime.

Watch more News on iWantTFC

"Una 'yung sa schedule ng lahat kasi iba ngayon kapag lock-in. Kailangan sometimes two weeks, tapos last time nag-one month kami. So ang hirap din kapag hindi ka masyadong nakakauwi. Siyempre may mga days na feeling mo na bu-burnout ka kasi tuloy-tuloy. But then lahat 'yon may maganda ring nangyayari," ani Bernardo.

"Mas more on personal naman 'yung struggle. Mas more on 'yung homesick ka na. ...Tapos siyempre kapag repetitive at paulit-ulit 'yung ginagawa mo, parang minsan nakakapagod. Iba 'yung sa kapag nakakauwi ka at least yon puwede kang tumambay saglit sa bahay mo, nakikita mo ang mga kapatid mo, 'yung pamilya mo. Dito, uwi, trabaho, uwi so minsan aabutin ka. Pero okay din napapabilis ang trabaho, nakikilala mo ang co-workers mo. At sa prod din mas okay sa kanila kasi sa oras, 'yung sa scheduling nila mas nakakatulong," dagdag naman ni Padilla.

Sa panayam, ibinahagi rin ni Bernardo ang mga aral na mapupulot sa bago nilang proyekto.

"Yung mapupulot ng viewers, napakarami. Life lessons, about family, friendship at self-realizations ang dami. Na kahit kami kapag binabasa namin ang script, ang dami mo talagang matutunan. Bawat character may nire-represent talaga siya. So kahit 'yung maliliit pati ang malalaking characters iba-iba 'yung lessons na gustong iwan sa mga manonood na unti-unti yun ang mare-reveal kapag napapanood na niyo," ani Bernardo.

Samantala, sinagot naman ni Padilla kung ano ang sa tingin niya ay sekreto sa matatag na 10 taon nilang pagiging magka-love team.

"Walang secret. Maraming mga magkarelasyon na mas matagal pa sa amin ni Kathryn pero 'yon lang sekreto sa isa't isa -- loyalty, compromise at suporta sa isa't isa. Hindi sekreto ang mga bagay na 'yon pero 'yon ang sa amin," ani Padilla.

Magsisimulang mapanood ang "2 Good 2 Be True" sa primetime TV sa Lunes, Mayo 16 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z channel 11 at TV5. Maari rin itong mapanood ng mas maaga simula Mayo 13 sa Netflix at Mayo 14 sa iWantTFC.