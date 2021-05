'Tulala pa ako hanggang ngayon': Rosanna Roces, di makapaniwala sa regalo ni Sharon Cuneta

MAYNILA -- Hindi makapaniwala si Rosanna Roces sa regalong ibinigay sa kanya ng kapwa aktres na si Sharon Cuneta.

Sa kanyang Instagram nitong Martes, isang retrato ng mamahaling bag ang ibinahagi ni Roces sa kanyang mga tagahanga.

Ayon kay Roces, ang personalized bag ay regalo sa kanya ni Cuneta para sa kanyang nalalapit na kaarawan.

Sa caption ng kanyang post, nagpasalamat si Osang sa natanggap na sorpresa mula sa "Megastar."

"Thank you very much for the advance b-day gift," aniya. "Grabe, tulala pa ako hanggang ngayon."

"Personalized talaga, grabe," dagdag niya. "Love mo talaga ako."

Matatandaang kamakailan lang ay nagkatrabaho sina Roces at Cuneta para sa pelikulang "Revirginized" na idinirehe ni Daryl Yap.

Sa nakaraang post ni Roces sa Instagram, iginiit nito na aalagaan niya ang tiwala at pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Cuneta.

Ani Roces, ramdam niya ang pagmamahal sa kanya ni Cuneta, isang tao na inilarawan niyang may mabuting puso.

