Arjo Atayde, nais magkaroon ng 3 anak

MAYNILA -- Nais ng aktor na si Arjo Atayde na magkaroon ng tatlong anak sa kanyang magiging maybahay na si Maine Mendoza.

Ito ang ibinahagi ni Arjo sa pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes kasama ang kanyang mga kapatid na sina Ria at Gela at kanilang ina na si Sylvia Sanchez.

"Whatever it is that we could have in the future, definitely in the near future it's part of our plan. Kung ano ang ibigay ng Diyos. But definitely three at least in God's time, or let's see," ani Arjo.

Sa programa, ibinahagi rin ni Sanchez na sa kabila ng lungkot dahil sa pagkahiwalay sa mga anak na sina Arjo at Ria ay masaya siya dahil batid niyang magkakaroon na siya ng mga apo.

"Kailangan ko talagang tanggapin na mahihiwalay tayo sa mga anak natin. Basta ngayon kahit malungkot ako eh masaya ako kasi alam kong may darating akong mga apo, 'yun 'yon. Sinasabihan ko talaga si Arjo, 'Nak, gusto ko ng apo.' And honestly kahit si Maine ka-text ko 'Tita, blah, blah' 'Oh, Maine, talaga.' Sumasaya ako, waiting ako," ani Sanchez.

Naganap ang engagement nina Arjo at Mendoza noong Hulyo 2022.

Maliban sa pagiging kongresista, si Arjo ang bida sa "Cattleya Killer" na magsisimulang ipalabas sa Prime Video sa Hunyo 1.

