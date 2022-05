Watch more News on iWantTFC

PHILIPPINES – Matapos ang apat (4) na taon at kasabay ng kanilang ika 10thanniversary as the “Philippine’s premiere loveteam” nagbabalik ang power couple na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa “2 Good 2 Be True” mula sa ABS-CBN Entertainment na kauna-unahang Filipino series na mapanonood sa Netflix.

“Naghahanap kami nung…kilala namin ang isa’t isa…syempre sampung taon na rin ang dumaan. Ano ba ang gustong mapanood ng tao sa amin? Saan ba kami minamahal ng tao? Kung babalik man kami, ano pang dapat naming gawin? And this is it…ito yun,” sabi ni ‘Supreme Idol of his generation’ Daniel Padilla.

Official poster ng “2 Good 2 Be True”

Sa ginanap na global mediacon ng serye noong May 6, 2022, ibinahagi ng cast at creative team ang kanilang bagong handog na drama at romantic comedy series na muling aabangan at tututukan ng mga kapamilya around the world.

“Halo-halo ang emotions namin pero nafi-feel ko na yung saya na nakagawa tayo at gumagawa…patuloy yung taping namin, para mapasaya yung mga tao. And hopefully through this project, we can inspire more people, give them hope and sana mapagkunan nila ito ng reason to smile every time they watch it. Gusto ko lang magpasalamat talaga sa ABS-CBN for pushing this project na ang daming challenges pero here we are, ito na, mag-eere na finally ilang tulog na lang,” kwento ni Asia’s Superstar Kathryn Bernardo.

Naikwento rin nina Kathryn at Daniel ang kakaibang challenges sa kanilang lock-in tapings.

“…madami..struggles...una yung sa schedule ng lahat kasi iba na yung pag lock-in (taping)…kailangan sometimes 2 weeks tapos the last time nag 1 month kami. So ang hirap din kapag hindi ka masyadong nakakauwi. May days na feeling mo nabu-burn out ka kasi tuloy-tuloy…pero syempre lahat yun…may maganda rin namang nangyayari…” sabi ni Kathryn.

Official poster ng “2 Good 2 Be True”

“Mas personal naman ang struggle…parang you know, mas homesick ka lang… tapos kapag repetitive o paulit-ulit yung ginagawa mo, parang minsan nakakapagod di ba? Iba yung nakakauwi ka, kasi pwede kang tumambay saglit sa bahay mo, nakikita mo yung mga kapatid mo, pamilya mo…pero ok din, napapabilis yung trabaho…nakikilala mo yung co-actors mo. And sa prod din, mas ok din sa kanila kasi sa oras, sa scheduling, mas nakakatulong,” kwento naman ni Daniel.

Hindi lang pang “magdyowa,” kundi pang barkada, katrabaho, pang best buddies at pangpamilya rin ang "2 Good 2 Be True" kung saan maraming values ang mapupulot ng mga manonood.

Direk Mae Cruz Alviar

“I think ang pinakaimportanteng value rito is the value of honesty. Marami sa kwento natin ang nagsisimula dahil sa hindi pagsasabi ng totoo. And then the value of friendship, the value of family, and the value of relationships, work mates and all…and I think that’s very Filipino especially yung sa family. Yun ang isa sa pinakamagandang bahagi ng kwento…ishishare namin sa inyo how we show the relationships ang the value of family dito,” sabi ni Direk Mae Cruz Alviar.

At sa tanong kung ano ba sikreto nilang dalawa sa pagpapanatili ng kanilang relasyon, sabi ni Daniel, wala silang sikreto ng girlfriend na si Kathryn:

“Walang secret…maraming magkarelasyon na mas matagal pa sa amin pero yun lang is respeto sa isa’t isa, loyalty, compromise, at suporta rin sa isa’t-isa…hindi sikreto yung mga bagay na yun, pero yun yung sa amin.”

Ang power couple na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa "2 Good 2 Be True" Global Mediacon noong May 6, 2022

Iniimbitahan ang lahat ng kapamilya sa Pilipinas at sa iba-ibang panig ng mundo na manood ng kapanapanabik na "2 Good 2 Be True."

“Kapamilya especially mga kapamilya namin diyan sa TFC, maraming, maraming salamat po for all the support, and sana suportahan n’yo ang bagong project namin ni DJ, 2 Good 2 Be True, under ABS-CBN…and sana magkita-kita tayo soon…,” ani Kathryn.

Ang cast ng "2 Good 2 Be True" sa Global Mediacon noong May 6, 2022

Simula May 16, 2022, mapanood na ang "2 Good 2 Be True" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A2Z at TV5.

Pwede namang panoorin ang serye 72 hours in advance sa Netflix sa May 13, 2022 at 48 hours in advance sa May 14, 2022 sa iWantTFC.