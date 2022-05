Mula sa Instagram nina Andrea Brillantes, Jake Ejercito at Janine Gutierrez

MAYNILA – Bagamat nalulungkot sa naging resulta ng Halalan 2022, nananatiling taas noo at nakatindig ang maraming artista na sumuporta kay Vice President Leni Robredo.

Idinaan sa kani-kaniyang social media accounts ng ilang mga showbiz personality ang kanilang naging saloobin sa napipintong pagkapanalo ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pagkapangulo.

Kabilang sa mga nagsalita ang mga aktibong nangampanya para kay Robredo na sina Angel Locsin, Andrea Brillantes, Janine Gutierrez, Jake Ejercito, at Bianca Gonzalez.

Naging matapang ang pahayag ni Brillantes sa kaniyang Twitter account nang depensahan ang sarili laban sa mga kritiko.

“Anumang ipukol sa akin, kailanman ay di ko pagsisisihan na ako’y nanindigan. Para ito sa lahat. Para ito sa bayan. Sa huli, isang Pilipinas lang ang ating pinaglalaban,” saad ng aktres.

Tila hindi pa rin makapaniwala si Regine Velasquez sa naging resulta ng botohan kung saan malaki ang naging agwat nina Marcos at Robredo.

“I have no words,” sambit ni Velasquez sa kaniyang Instagram account kasama ng isang retrato ng nakaburdang rosas.

Si Ejercito, nirerespeto naman ang naging boses ng maraming Pilipino na pumanig kay Marcos at ka-tandem nitong si Sara Duterte-Carpio.

Nagpasalamat din ito kay Robredo at kasama nitong si Sen. Kiko Pangilinan dahil sa naging makasaysayang kampanya na maituturing din aniya na panalo ng mga “Kakampink.”

“The movement your candidacies sparked is indeed unlike any other our country has seen and that is already a victory in itself. Hindi man nakuha ang pinangarap na resulta, walang pagsisisi sa pakikipaglaban,” ani Ejercito sa Twitter.

Nagbigay din siya ng mensahe sa mga kasamang nanindigan sa likod ni Robredo na karamihan ay nalungkot din sa kinalabasan ng eleksyon.

“Sa lahat ng tumindig, weep if you must. But be proud and not disheartened. Marahil kinapos tayo o hindi pa talaga handa ang karamihan, pero nanalo pa rin tayo. Hindi sa balota, kung hindi sa natuklasan at nararamdaman nating pag-asa. Wag natin sayangin,” paalala ng aktor.

Sinegundahan din ito ng aktres na si Gutierrez na inulit ang tinuran ni Robredo sa kaniyang huling talumpati na walang nasayang sa mga ginawa nila sa 90 araw na kampanya.

“Pipiliin ka, sa araw araw. Nandito, nakikiisa at patuloy na aasa at kikilos para sa pinapangarap nating gobyernong tapat. We will build on this movement and move forward together. Walang nasayang. Salamat sa pagpapakita ng liwanag, VP Leni at Sen. Kiko,” saad ni Gutierrez.

Samantala, wala ring pagsisisi sa ginawang pagsuporta kina Robredo at Pangilinan si Gab Valenciano na handang ulitin ito kung saka-sakali.

Sa kaniyang Instagram, inalala pa ni Valenciano noong una niyang ipaabot ang buong suporta sa dalawa noong 2021.

“Fighting with them meant fighting for our people. My support to them and this nation, no matter what happens, will remain unbreakable,” pahayag nito.

“Light will always triumph over darkness. I choose to remain hopeful. Our love for this country must remain intact, our faith in its people forever endless. May God bless you all and may He bless the Philippines.”

Hinimok naman ni Gonzalez ang mga Pilipino na patuloy na protektahan ang kalayaan ng Pilipinas. Hinikayat din niya ang lahat na manindigan pa rin para sa ikabubuti ng bawat isa.

“Patuloy nating protektahan at pahalagahan ang ating kalayaan na pinaglaban ng mga nauna sa atin, wag natin balewalain. Lahat tayo mahal ang ating bansa, kaya sa abot ng ating makakaya, ipagpatuloy natin ang pagtindig para sa ikabubuti ng isa't isa,” saad ng “PBB” host sa Twitter.

“Isang karangalan na makasama kayo sa pagtindig.”

Ibinahagi naman ni Janno Gibbs sa mga netizen na umabot na sa 4,000 ang nawala sa kaniyang Instagram followers dahil sa pagsuporta niya kay Robredo.

Ngunit masaya nitong pinaninindigan ang naging suporta sa Bise Presidente at inalala ang pagkakataon na alayan ng kanta si Robredo.

“Mam Leni, isang karangalan po ang minsa'y haranahin kayo at mapangiti. Nakaukit na po 'yon sa aking puso't isipan. Mabuhay po kayo! Muli, kinilig ako ng slight,” hirit ni Gibbs.

Sa partial at unofficial tally mula sa transparency server ng Comelec, nangunguna pa rin si Marcos sa pagkapangulo sa kaniyang 31,083,211 boto kumpara sa sumusunod sa kaniya na si Robredo na may 14,811,553 na boto.