MAYNILA -- Ipinagmalaki ni Dawn Chang ang nabuong pamilya sa mga bituin at bumubuo ng “Mars Ravelo’s Darna: The TV Series” na pinagbibidahan ni Jane de Leon.

Sa "Kapamilya Chat" ng ABS-CBN Entertainment, ibinahagi ni Chang na iba ang nagagawa ng "bubble taping" para sa kanila.

"May pros and cons ang lock-in pero ang ginawa nitong bubble sa amin ay naging strong ang bond namin. Naging family talaga kami. Family in a sense na kanya-kanya kami ng role sa aming ginagampanang series. Pero sa loob ng bubble ay may kanya-kanya rin kaming role. Feeling nga namin sabi namin lagi, ano iba ito, Darna ba ito o PBB na ito? Kasi lagi may sari-sarili kaming drama sa buhay," ani Chang.

"Yung bond na mayroon kami off-cam ay nadadala namin 'yon on-cam. So at ease na kami sa isa't isa. Nakakapag-usap kami kung paano namin aatakihin itong character natin. Paano ba natin ide-deliver ito? Maganda 'yung relationship namin, walang magkakaaway sa amin. Walang natatampuhan sa amin. Mayroong petik, bored lang kami pero 'yung seryoso wala," dagdag ni Chang.

Sa Kapamilya Chat, inisa-isa rin ni Chang kung paano nga ba sa set o katrabaho ang ilan sa mga bidang bituin ng serye tulad nina De Leon at Janella Salvador, ang gaganap bilang si Valentina, ang mortal na kalaban ni Darna.

"Jane is very hardworking. Bihira namin siya makasama off cam mas marami namang on cam kasi Jane is working every single day. Literal na araw-araw nandoon siya. Kami may mga day off kami, hindi ba? Siya wala. So 'yung pagod, 'yung hirap physically, mentally, emotionally sa kanya kasi bilang Darna siya. We consider that. She's very hardworking. Hindi man namin siya nakakasama sa mga bonding namin off cam but on the set she's very professional," ani Chang.

"Magaan katrabaho si Janella. Even on the set, mas marami 'yung times na nakasama ko siya off cam pero on the set walang mahirap katrabaho sa amin. Lahat we really try our best efforts para maging maganda at magaan yung working environment," ani Chang patungkol naman kay Salvador.

Sa paparating na serye, sinabi ni Chang na gaganap siya bilang isang kontrabida.

Nito lamang nakaraang linggo, isang pasilip na sa costume ni Darna ang ibinahagi ng prodyuser ng serye na JRB Creative Production.

Nakatakdang maipalabas ang “Mars Ravelo’s Darna: The TV Series” ngayong taon sa direksiyon ni Chito S. Roño kasama si Avel Sunpongco.

Maliban kina De Leon, Chang at Salvador, ilan pa sa mga bituin ng serye ay sina Iza Calzado, bilang ang orihinal na Darna; Zaijian Jaranilla, bilang si Ding, kapatid ni Narda; at Joshua Garcia, bilang ang pulis na si Brian.