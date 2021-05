Vice Ganda umarkila ng private plane, beachfront sa nakanselang bakasyon para sana sa kaarawan

Screenshot mula sa vlog ni Vice Ganda

Naging content na lamang sa kaniyang YouTube channel ang mga dapat sana’y susuotin ng komedyante at mainstay host ng “It’s Showtime” na si Vice Ganda matapos amining nakansela ang naplanong beach trip sa kaniyang kaarawan.

Sa kaniyang vlog, ikinuwento ni Vice na nagplano siya kasama ang kaniyang mga kaibigan ng gagawin nila para sa kaniyang birthday noong Marso.

Ngunit dahil sa pagpapataw muli ng lockdown sa Metro Manila at karatig na mga probinsya, nakansela ang nirentahang beachfront ng host at maging ang private plane na sasakyan sana ng kaniyang pamilya.

“Umarkila kami ng private plane for my family dahil ayokong isabay ang nanay ko sa commercial flights. Pero biglang nag-lockdown ulit, so cancelled,” ani Vice.

Isa pa sa pinanghihinayangan ng komedyante ay ang mga designer swimsuits na binili niya para sana sa kanilang beach trip.

“Ipapakita ko sa inyo ang summer paandar 2021 ko na nawalan ng saysay dahil hindi naman tayo nakapag-beach ngayong summer. Dahil quarantine pa rin tayo, girl,” natatawang saad nito.

Ayon kay Vice, inakala niya na mababawi ngayong 2021 ang bigong pagdiriwang ng kaarawan noong nakaraang taon.

Kuwento pa nito, ginastusan talaga niya ang planong maikling bakasyon kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan dahil na rin sa mga kalungkutan at stress na naranasan noong 2020.

“Last year wala namang ganap, babawi ako this year. Deserve ko naman. Kasi nalungkot ako, na-stress ako, nagtrabaho naman ako. Sabi ko regaluhan ko naman sarili ko,” saad nito.

Isa-isang pinakita ni Vice ang mga swimwear niyang binili at ipinagawa, kagaya na lamang ng dalawang Versace at Balmain swimsuits na tingin niyang papatok sana sa social media accounts niya.

Bumili rin ito ng Gucci brim hat na plano umano niyang suotin habang nakasakay sa bangka. Mayroon din siyang Versace t-shirt na pang-beach volleyball at personalized bath robe.

Nagpatahi rin ito ng mga dress at swimsuit sa kaibigang si Jaz Cerezo, kabilang ang isang pulang dress na susuotin sana niya sa mismong birthday niya.

Sa huli, sinuot na lamang ni Vice ang mga ito sa kaniyang bagong bahay at nag-model sa kaniyang swimming pool.

