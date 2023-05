Jamie Rivera, nais makatrabaho si Regine Velasquez

MAYNILA -- Isa si Regine Velasquez sa mga mang-aawit na nais makatrabaho ni Jamie Rivera at maging bahagi ng Inspire Music, ang bagong music label ng ABS-CBN Music kung saan si Rivera ang head at creative consultant.

"Actually marami na kaming naka-lineup. 'Yung mga bagets sa 'ASAP,' sina Angela Ken, ang BINI, gusto kong makatrabaho 'yung mga 'yon. Pero may gusto talaga akong makatrabaho, talagang gusto ko siyang i-produce kung papayag siya. Itago natin sa pangalang Regine Velasquez," ani Rivera sa pagbisita nitong Martes sa "Magandang Buhay" kung saan isa si Velasquez sa mga host.

Ayon kay Velasquez, bukas siya na makatrabaho si Rivera.

"Oo ba, my goodness! It would be an honor for me," ani Velasquez.

Ayon kay Velasquez, dati na siyang binigyan ng awitin ni Rivera pero hindi pa siya nakakapag-record.

"She gave me a song before. Hindi ba you gave me a song? Kaya lang hindi pa ako nagre-record. Wala pa akong recording kasi. So wala lang, hindi pa lang ako nakakahanap ng inspiration but for this I would be happy," ani Velasquez kay Rivera.

Sagot naman ni Rivera, ang tinaguriang Inspirational Diva: "Oh thank you, thank you. Kasi gusto ko makatrabaho kayong lahat. Si Jolina (Magdangal) kasi ang dami ko nang nagawa."

Nitong Marso, inilabas ni Rivera ang kanyang bagong awitin n "3-in-1," ang kauna-unahang kanta na iprinodyus sa ilalim ng Inspire Music na tututok sa paggawa ng mga inspirational music para maghatid ng pag-asa at malasakit sa mga makikinig.

