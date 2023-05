Coco Martin hopes to work with KathNiel' in 'Batang Quiapo'

MANILA -- Kapamilya star Coco Martin hopes to work with popular love team Daniel Padilla and Kathryn Bernardo and other stars in his primetime series "FPJ's Batang Quiapo."

"Siyempre pangarap ko na makatrabaho yung mga 'yon. Kung saka-sakali magkaroon ng pagkakataon na available sila at pwede, napakalaking karangalan nun siyempre ng 'Batang Quiapo' na makatrabaho ang isang Daniel Padilla," Martin told members of entertainment media on the sides of "FPJ Batang Quiapo" media conference.

"Sobrang bait kasi ni Daniel kaya kumbaga sobrang saludo ako sa pagkatao niya at kay Kathryn," he added.

Martin admitted that there are both veteran and young stars who want to join "Batang Quiapo."

"Pero sabi ko nga mahaba pa ang journey, marami pang pupuntahan ang kuwento, marami pang pupuntahan ang mga characters. Ngayon kasi through my experience sa 'Ang Probinsyano', dinadahan-dahan ko. Mahirap kasi kapag na-excite ka. Naging problema ko yan sa 'Ang Probinsyano,' naubusan ako ng actors. Sa dami ng artista sa buong Pilipinas halos lahat nag-guest sa 'Ang Probinsyano.' Kaya ngayon natututo ako magdahan-dahan," Martin said.

Aside from being the lead actor, Martin is one of the directors and producers of "FPJ's Batang Quiapo."



"FPJ's Batang Quiapo" airs every Monday to Friday, 8 p.m. on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC and TFC.

Related video: