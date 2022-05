Angel Locsin: 'Piliin pa rin natin ang bayan'

MAYNILA -- Pinasalamatan ng aktres na si Angel Locsin ang lahat ng mga tulad niyang boluntaryong sumuporta kay Bise Presidente Leni Robredo na tumakbo bilang pangulo nitong halalan.

Sa Instagram, sinabi ni Locsin na isang karangalan ang makasama ang iba pang mga volunteer.

"To my fellow Leni volunteers, na-witness ko ang kakaibang passion na ibinigay natin sa eleksyong ito. I am proud to have fought with you to the very end. Huwag kang manghina dahil ibinigay natin ang lahat… na walang pagaalinlangan," ani Locsin.

Dagdag ni Locsin, ang naging paglaban nila ay hindi para sa isang tao kung hindi para sa bayan.

"Hindi tayo naging madamot, itinaya ang pangalan at oras. Lumaban kahit mahirap para sa ating paniniwala at sa kapwa. Kahit imposible. Lumaban tayo hindi para sa isang tao, kung 'di para sa bayan," ani Locsin.

Giit ng aktres, kahit matapos na ang pagbibilang sa mga boto, hindi dapat mawala ang pagnanais na piliin pa rin ang Inang Bayan.

"Kaya kahit matatapos na ang bilangan, piliin pa rin natin ang bayan. Piliin pa rin natin ang Pilipinas. Patuloy tayong magpakita ng malasakit at kumilos para sa kapwa. Ipinagdarasal ko na darating rin ang araw na makikita natin ang Pilipinas na minimithi. Taas noo," ani Locsin.

Sa huli, nagpasalamat muli si Locsin kay Robredo.

"Salamat Mam Leni sa inspirasyon," aniya.

Isa si Locsin sa mga bituin na aktibo sa pagkampanya kay Robredo at ka-tandem nito sa Sen. Francis "Kiko" Pangilinan na tumakbo bilang pangalawang pangulo.

Sa huling tala, base sa 95.17% ng election returns ngayong 6:02 a.m. ng Martes, Mayo 10, pumapangalawa si Robredo kay Ferdinand Marcos Jr. sa pagkapangulo.