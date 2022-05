Zeinab Harake confirms separation from Skusta Clee

Former couple Zeinab Harake and Skusta Clee. Instagram: @zeinab_harake

MANILA — Popular vlogger Zeinab Harake has confirmed her separation from her partner, rapper Skusta Clee, accusing him of infidelity.

Harake detailed her split from Skusta Clee in an interview with Toni Gonzaga released on Sunday.

“Nakunan ako, nagburol ako ng baby ko, nilibing ’yung baby ko, mag-isa lang ako,” Harake revealed.

According to Harake, Skusta Clee had become increasingly distant since March, opting to live apart despite her sensitive pregnancy at the time.

They have a 1-year-old daughter Bia, and had lost a baby, whom they would have named Moon, to miscarriage in April.

Aside from being an absentee father, Skusta Clee would often argue with her, Harake claimed.

“Talagang dumating sa point na nagmamakaawa ako sa kaniya. Alam niyang buntis ako kay Moon,” Harake recalled. “Nagmamakaawa ako na huwag niya akong iiwan kasi lagi niya akong iniiwan sa bahay. Inaaway niya ako nang ‘di ko alam kung bakit. Buntis ako nito. ‘Yun pala, may something na nangyayari.”

Harake confirmed her worst fear when she saw messages on Skusta Clee’s laptop. While she did not detail what she saw, Harake claimed that her partner was asking out another woman.

Despite confronting Skusta Clee about the messages, the rapper vehemently denied being unfaithful, Harake recounted.

“May pupuntahan siya. Naiwan ako sa bahay. Doon ko nahuli sa laptop… Sabi ko sa kanya, aminin na niya lahat. Nagsabi siya na, ‘Mamatay man si mama ko, mamatay ka man, mamatay man si Bia, wala talaga,’” Harake said.

“Mula January, buntis ako. Alam niya from the start. Niloloko niya ako, kami ng anak niya.”

In what Harake described as a “brutal” confession a few days later, Skusta Clee reportedly owned up to the messages she had confronted him with.

“Kapag naaalala ko, nandidiri ako sa sarili ko, sa baby ko. Naaawa ako kay Bia. Hindi ako perpektong asawa pero hindi ‘yun reason para ganu’nin mo ako sa lahat ng ginawa ko para sa ‘yo,” she said.

Harake expressed hurt and anger especially when it came to the implications of Skusta Clee’s actions on their daughter, as well as her miscarried pregnancy.

“Wala talaga siyang pakialam kay Moon, wala siyang pakialam kay Bia. Hinahalikan niya ‘yung anak niya habang gumagawa siya ng kung anu-anong bagay na hindi naman dapat,” Harake lamented.

“Bilang nanay talaga, nasaktan ako na pati buhay niya (daughter), sinaalang-alang ng tatay niya dahil lang sa katarantaduhan. Hindi deserve ni Bia ng ganu’ng tatay kasi hindi ko ganu’n pinapalaki ‘yung anak ko.”

According to Harake, Skusta Clee blamed her4, saying she “changed” after they became parents. Harake admitted that she did change, to prioritize their family including the well-being of their child.

“Ang dahilan niya sa lahat — ‘Nagbago kasi ‘yan si Zeinab mula nu’ng nagka-anak kami. Hindi siya ‘yung Zeinab ko noon.’ Kaya naman ako nagbago, pinili ko magpaka-asawa, magpaka-nanay,” she said.

Harake emphasized that the only person to blame is the one who committed infidelity.

Answering whether she would be able to forgive Skusta Clee, she said: “Ngayon? Hindi kaya ng puso ko. Galit talaga ako sa lahat ng nangyari sa’kin. Isang tao lang naman 'yung sinisisi ko, e. Ang nagkamali dito, ‘yung talagang hindi nakuntento. Kami ni Bia, nandito kami na all out para sa kaniya pero hindi niya kami nakita, e. Bale wala kaming tatlo nila Moon.”

Harake said she now intends to focus on herself and Bia, to heal and to move forward.

“Deserve kong sumaya, ‘yung totoong masaya,” she said. “Magmamahal lang ako ‘pag ‘yung mamahalin ko, deserve ‘yung pagmamahal na ibibigay ko sa kaniya kasi nakita ko na binigay niya ‘yung deserve ko.”