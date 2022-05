'Showtime' hosts, hinakayat ang mga Pilipino na bumoto

Watch more News on iWantTFC

MANILA -- Hinikayat ng mga host ng "It's Showtime" na sina Vhong Navarro, Kim Chiu at Ogie Alcasid ang mga Pilipino na bumoto ngayong Lunes, Mayo 9.

"Huwag nating sayangin ang karapatan na bumoto. Kaya go out and vote wisely," ani Navarro na maagang nakaboto.

Sa pangunguna rin ni Navarro, nagbahagi ang mga host ng payo para sa mga hindi pa nakakaboto.

"Base sa experience pagpasok ng balota huwag kalimutan na tingnan o i-double check 'yung resibo kung tama 'yung mga binoto niyo bago niyo," ani Navarro.

Paalala naman ni Chiu sa mga botante, huwag ipahawak sa iba ang balota. Kuwento niya, halos tatlong oras siyang naghintay para makaboto.

"Konting tiyaga lang 'yon para sa karapatan ng Filipino. A little bit of tiyaga for your vote," ani Chiu na pinayuhan din ang mga botante na magdala ng pamaypay at tubig dahil sa init ng panahon.

"Ang sarap sa feeling kapag boboto ka. You exercise your right, 'yung pagiging Filipino citizen. So go out and vote," giit ni Chiu.

Ayon din kay Navarro at Alcasid, kung nahihirapan sa paghanap ng polling precinct, maari ring humingi ng tulong sa mga volunteer.

At sa pagboto, paalala din ng mga host na makakatulong ang paggawa na ng listahan ng mga ibobotong kandidato. Siguraduhin ding hindi sobra ang bobotohing senador.

Giit nila, huwag na huwag kunan ng retrato ang balota.

Ilan lamang sina Navarro, Chiu at Alcasid sa mga bituin na nagawa nang makaboto ngayong Halalan 2022.