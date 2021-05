‘Your Face’: Vivoree sinorpresa ang jury sa paggaya kay Avril Lavigne

Watch more in iWantTFC

Naging intense ang pagtatanghal ng aktres na si Vivoree Esclito sa kaniyang paggaya sa Canadian singer-songwriter na si Avril Lavigne sa “Your Face Sounds Familiar” nitong Sabado.

Napahanga ni Vivoree ang tatlong jury na sina Gary Valenciano, Ogie Alcasid, at ang nagbabalik na si Sharon Cuneta lalo na sa naging galaw nito habang inaawit ang hit song “Girlfriend” ni Lavigne.

Ayon kay Cuneta, na-enjoy nito ang naging performance ng batang aktres na dumagdag sa sakit ng ulo niya sa pagpili ng weekly winner.

“Super enjoy ako sa performance mo ngayon. Grabe Vivoree, ang galing galing mo tonight. Ang sakit na naman ang ulo namin,” ani Mega Star.

Pinapurihan naman ni Alcasid ang saktong pagkakagaya ni Esclito nang magtanghal ito sa vibe at energy na mayroon ang international singer.

“Hulinghuli mo yung vibe. The energy was there. Really, really good. I enjoyed it,” saad ni Ogie.

Pinakatumatak naman para kay Mr. Pure Energy ang intensity ng performance nito na nagpapakita umano na nadama ni Esclito ang pagiging si Lavigne.

“Ang gustong-gusto ko sa ginawa mo, ang intense ng performance mo parang na-internalize mo talaga na this is my world. Good job,” ani Valenciano.

Mapapanood ang "Your Face Sounds Familiar" tuwing Sabado at Linggo