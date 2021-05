3 arestado sa hiwalay na buy-bust operation sa Tagum City

Huli ang public school teacher sa pagbebenta umano ng hinihinalang shabu sa Barangay Apokon sa Tagum City. Larawan mula sa Tagum City Police ==

Tatlo ang arestado sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Tagum City sa Davao del Norte, Huwebes ng gabi.



Nahuli sa Barangay Apokon ang 42-anyos na si Oliver Felicilda, isang guro sa pampublikong paaralan sa loob ng 13 taon.

Nakuha mula sa kaniya ang tatlong pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P4,200.

Ayon kay Police Maj. Joselito Tan, hepe ng Tagum City Police, naghihirap umano ang suspek matapos mabiktima sa isang investment scam kaya nagbenta na lamang ng ilegal na droga para makabawi sa pagkalugi.

Samantala, arestado naman ang magkapatid na sina alyas Richard at alyas Jeffrey matapos makunan umano ng droga sa checkpoint sa Barangay Apokon.

Unang sinita ang magkapatid dahil sa paglabag umano sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code of the Philippines dahil hindi sila nakasuot ng tamang helmet at walang maipakitang dokumento sa sinasakyang motorsiklo.

Nakuha sa isinagawang body search sa dalawa ang mga pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P12,240.

Sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong suspek.

- Ulat ni Hernel Tocmo