Bakit patok ang 'FPJ's Batang Quiapo' sa takilya

Coco Martin at Lovi Poe. ABS-CBN.

MANILA — "'Pamilya 'to."

Ito ang ilan sa mga salita ng aktor na si Coco Martin nang tanungin kung bakit ba patok ngayon sa takilya ang "FPJ's Batang Quiapo" sa buong mundo.

Ayon kay Martin, nakaka-ugnay ang mga tao sa bawat karakter sa teleserye kaya maraming sumusubaybay.

"Halos lahat ng tao ngayon sa pinagdadaanan ng mundo, nakaka-relate sila sa bawat kwento ng bawat pamilyang umiikot sa bawat character ng Batang Quiapo," saad ni Martin sa "ASAP Natin 'To."

Dagdag pa ni Lovi Poe, pamilya na rin ang turing niya sa mga kasamahan sa trabaho na nakikita rin ng mga manonood.

"Para talagang kaming totoong pamilya, kasi nung umpisa, siyempre, parang nagkakapaan pa kami, hindi pa kami magkakakilala pero as time goes by sa sobrang gaan lahat ng katrabaho namin," ani Poe.

"Kaya umaabot din at nagre-resonate rin sa audience dahil punong-puno 'to ng pagmamahal," dagdag pa niya.

Mapapanood ang "FPJ's Batang Quiapo" mula Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.

