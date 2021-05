TINGNAN: Cast ng Filipino adaptation ng 'Doctor Foster'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Matapos ang matagal na paghihintay at hulaan sa social media, inanunsiyo na nitong Biyernes ang 4 na bibida sa Filipino adaptation ng "Doctor Foster," isang sikat na BBC series na ginawan na rin ng bersiyon sa ibang bansa.

Naging sikat ang series sa mga Pinoy partikular dahil sa South Korean adaptation nito na "The World of the Married" na ipinalabas din sa Kapamilya Channel.

Tatawagin ang Pinoy adaptation na "The Broken Marriage Vow" ayon sa ABS-CBN at Dreamscape.

Gaganap bilang Pinay Dr. Foster si Jodi Sta. Maria at tatawagin ang karakter niyang Dr. Jill Ilustre.

"Got a call from my manager telling me that the role of Dr. Foster is being offered to me. So parang, I was like, joke ba 'to? Is this real? Hindi ako makapaniwala. I also feel a lot of pressure. The pressure is real," ani Sta. Maria.

Si Zanjoe Marudo naman ang napili para sa papel ni David Ilustre, ang asawang nagtaksil.

The other woman naman ang role na bibigyang buhay ni Sue Ramirez bilang si Lexy Lucero.

"I missed working with ABS. It's a big big project. When they told me I broke down crying because I couldn't believe that ako ang napili nila for this role," sabi ng aktres.

Gaganap naman bilang Gio Ilustre, o anak nina Dr. Jill at David, ang aktor na si Zaijan Jaranilla.

Aarangkada na ang taping para sa seryeng ididirek ng award-winning director na si Connie Macatuno.



—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News