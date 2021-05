Nikki Valdez, hiling ang isa pang anak

MAYNILA -- Isa pang anak ang hiling ni Nikki Valdez.

Ito ang ibinahagi ng aktres sa programang "Sakto" ng TeleRadyo ngayong Biyernes para sa pagdiriwang ng Mother's Day sa darating na Linggo, Mayo 9.

Si Valdez ay may anak na babae na si Olivia sa dati nitong nakarelasyon. Noong Agosto 2018 ay ikinasal naman si Valdez kay Luis Garcia.

"Sana kung mabibigyan ng isa pa, why not? Kasi kahit si Olivia sinasabi niya na maganda na mayroon siyang siblings. Siguro ngayon na medyo may edad na siya at pwede na siyang mag-alaga, why not?" aniya.

Ayon kay Valdez, masaya siya sa relasyon nila ng kanyang anak na si Olivia.

Importante rin aniya na patuloy na maipaliwanag sa mga bata ang mga nangyayari dulot ng pandemyang coronavirus (COVID-19).

"Kung tayong mga matatanda ay maraming pinagdadaanan, siyempre ang mga bata lalo. Kasi sila sanay sila, kumbaga they are meant to play outside, to experience 'yung mga na-experience natin noong bata tayo. Minsan mahirap, but you have to continue explaining sa kanila kung bakit ganoon ang sitwasyon. Kung bakit importante na umabot tayo sa finish line kapag natapos na ang lahat ng ito," aniya.

"Sa ngayon, nag-e-enjoy naman kami kahit indoors, minsan sa harap ng bahay as long as naka-PPE siya, naka-mask. Minsan pinapayagan ko na naglakad-lakad sa harap ng bahay, mayroon siyang sapatos na may gulong," dagdag niya.

Ayon sa aktres, pinapayagan din niya ngayon ang anak na makipag-usap sa mga kaibigan.



"Ngayon happy ako lalo na kapag nagkukuwento siya sa amin kung ano ang pinag-uusapan nila. Nakakatuwa naman, feeling ko nawawala ang lungkot. Sabi ko nga, 'Bakit ngayon mas close pa kayo?' Yun 'yung magandang nakuha nila out of talk therapy nila," aniya.

Samantala, muli ring nagbigay-pugay si Valdez sa kanyang ina sa pagmamahal at sakripisyo nito.

"Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na binibigyan siya ng lakas pa para gawin ang mga bagay na ito para amin... Thank you, Ma, for everything, for continuously taking care of us. Nagpapasalamat ako na may nanay ako na nandiyan at nag-aalaga sa akin," aniya.

Nito lamang nakaraang buwan ay ibinahagi ni Valdez ang paggaling niya at ng kanyang mister sa COVID-19.

Sa nakaraang post ni Valdez sa Instagram, pinasalamatan at pinapurihan ng aktres ang kanyang ina sa ginawa nitong pag-aalaga sa kanila ng kanyang mister habang sila ay may sakit.

