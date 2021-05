Aubrey Miles, pangarap na maging beauty queen ang anak

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Ang maging isang beauty queen ang pangarap ni Aubrey Miles para sa kanyang anak na babae na si Rocket.

Ito ang ibinahagi ni Miles sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, Mayo 5.

Ayon kay Miles, bago pa ang karera niya sa show business, ang pagsali sa iba't ibang beauty pageant ang kanyang pinagkakaabalahan at maging ng kanyang kapatid.

"Bago ako mag-showbiz, talagang puro beauty pageant ako. Lagarista ako ng beauty pageant talaga... Every time na lumilipat kami ng bahay, sasali kami roon. Tapos kapatid ko, she's 5'10 tapos ako 5'6. Tapos ang laging press release namin ay mag-best friends kami. Tapos iba ang last name niya, iba ang last name ko," kuwento niya.

Kung saka-sakali, nais ni Miles na ang kanyang anak na babae ang magpatuloy ng kanyang pangarap.

"Sa totoo lang, one year old pa lang siya, naghahagdan na siya. Sabi ko, 'Ay, may potential.' Sabi ko. 'Lakadera 'to!' Magandang maglakad. Pero sa ngayon very sporty, siyempre ang mga bata mahilig tumakbo. Siguro dahil may mga boys kami, so hindi siya maarte. Sabi ko sana medyo maarte para pang-beauty queen na medyo finesse," aniya.

"Gusto ko mga 6, 7 (years old), parang nag-i-school na tapos puwede na siyang i-train ng mga more finesse walk," dagdag ng aktres.

At kahit bata pa si Rocket ay sinisimulan na ni Miles ang paghahanda sakaling maging beauty queen ito.

"Basta sa akin ingat sa skin, 'yung mga sugat-sugat. Alam mo na, kailangan maganda 'yung skin. Tapos 'yung hair niya kulot kasi, so sinusuklay ko lagi 'yan," aniya.

"We just always like to imagine, just in case. Pero kung hindi talaga, wala. Pero for me, gusto ko talaga para lang ma-feel ko rin na, 'Ay, may nag-continue,'" dagdag niya.

Si Rocket ang bunsong anak ni Miles sa aktor na si Troy Montero. Ang panganay nilang anak ay si Hunter.

Si Maurie namin ang panganay na anak ni Miles niya sa dating nakarelasyon.

