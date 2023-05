Lyca Gairanod, nakilala ang nobyo dahil sa TikTok

MAYNILA -- Sa social media nagsimula ang kuwentong pag-ibig ng mang-aawit na si Lyca Gairanod at nobyo nitong si si Kyle Walle.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, nagbalik-tanaw si Gairanod kung paano niya nakilala si Walle sa pamamagitan ng TikTok.

Watch more News on iWantTFC

"Kami po unexpected na doon kami mag-i-start sa TikTok. Kasi hindi naman namin alam ang mangyayari, hindi namin alam kung magiging kami... Ang galing kasi ang TikTok din po ang way na magkita at magka-develop-an kami," kuwento ni Gairanod.

"Hindi ko rin in-expect na magko-comment siya sa vid ko. Then, doon na nagsimula," ani naman ni Walle na inaming siya ang unang nagpdala ng mensahe sa singer.

Dagdag ng dalawa, mas lumalim ang kanilang samahan sa pamamagitan naman ng chat at tawagan.

Ayon kay Gairanod, malaki ang pasasalamat niya sa kanyang pamilya na suportado ang kanyang buhay pag-ibig.

"Sobrang thankful po ako kasi this is my first time na magkaroon ng boyfriend. So talagang 'know your limits, susuportahan ka namin.' Hindi pa po nai-stroke si Papa ay kilala na siya. Kaibigan ko pa lang siya noon nung naipakilala ko," kuwento ni Gairanod.

Long-distance relationship ang mayroon sina Gairanod at nobyo nito dahil sa kailangang magpabalik-balik sa Pilipinas at Amerika ang huli.

Ayon sa mang-aawit, mas maaga niyang natutunan na kakayanin nila na ipaglaban ang kanilang relasyon sa kabila ng distansiya.

"At least napaaga po na kahit malayo kami dapat ay iniintindi namin ang isa't isa," ani Gairanod.

Sa programa, ibinahagi rin ng magkasintahan ang kanilang pangako sa isa't isa.

Watch more News on iWantTFC

Nito lamang nakaraang taon nang ipakilala ni Gairanod sa publiko sa pamamagitan ng post sa social media ang kanyang nobyong si Walle.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC