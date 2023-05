Gian Magdangal, 'mesmerized' sa boses ni Lara Maigue

MAYNILA -- Sa isang collaboration nagsimula ng pag-iibigan nina Gian Magdangal at Lara Maigue.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, ibinahagi nina Magdangal at Maigue ang kuwento ng kanilang relasyon.

Pagbabalik-tanaw ng magkasintahan, nagsisimula ito nang bumisita sila noon sa "Magandang Buhay" para sa episode nito na inilabas noong Agosto 21, 2021, kung saan inawit nila ang kanilang awitin na "Liyab."

Ayon kay Magdangal, siya ang unang nagparamdam at gumawa ng paraan para mas mapalapit kay Maigue.

"Nagsimula siya sabi ko, 'Lara, kanta naman tayo, duet naman tayo, bagay 'yung boses natin. I will take your pictures. Sulat naman tayo ng kanta,'" ani Magdangal.

Dagdag na kuwento ni Maigue, nagulat na lang siya nang maging parte ng A-Team si Magdangal.

"Bigla na lang naging A-Team siya so parang ako 'wala, I'm stuck with this person,'" ani Maigue.

Ayon kay Magdangal, maliban sa ganda ng boses, ang pagiging "cute at sexy" ni Maigue ang ilan pa sa mga bagay na nagustuhan niya sa nobya.

"I mean kahit sino talaga ang makarinig sa kanya kumanta, lalo na 'yung element niya talaga para talagang napapatunganga ka talaga. Tapos I told her before -- friends pa talaga tayo noon -- sabi ko, 'Your voice is mesmerizing.' Hindi ko siya binobola as in literally sabi ko, 'I'm mesmerized,'" ani Magdangal.

Ayon kay Magdangal, nakilala na ni Maigue ang kanyang anak sa dating karelasyon.

"And I must say they really get along, they hit it off very well. 'Yun talaga ang unang bagay para sa akin more than anything, 'yung magiging okay sila ni Haley and also the mom of Haley, si Sheree," ani Magdangal.

Sa programa, ibinahagi rin nina Magdangal at Maigue ang pangako nila sa isa't isa.

