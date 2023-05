Coco Martin announces new journey for Tanggol in 'Batang Quiapo'

Watch more News on iWantTFC

MANILA -- Kapamilya star Coco Martin is excited for viewers of the ABS-CBN hit series "FPJ's Batang Quaipo" as his character Tanggol enters a new chapter in his life starting Monday, May 8.

"Sa May 8 po magsisimula na ang bagong yugto ng buhay ni Tanggol. Sa lahat po ng mga natutunan niya sa kalye sa Quiapo, sa buhay, ito na po 'yung (oras) na na-analyze niya na, o na-realize niya na sa buhay niya na siguro panahon na para magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay," Martin said in a a media conference Thursday.

"Alang-alang sa kanyang lola, para sa kanyang nanay, buong pamilya niya at siyempre po para kay Mokang (Lovi Poe). Kaya tingnan natin kung ano 'yung magiging bagong journey ni Tanggol dito sa darating na May 8," he said.

"Katapusan na nang baluktot na pamumuhay ni Tanggol at simula pa lang ng napakagulong buhay ng bawat karakter dito."

Pressed of what he can promise to the viewers of "Batang Quiapo," Martin said: "Ayaw ko sana sagutin mas maganda surprise, kaya lang sige na. Sa May 8 ito ang pagtatagpo-tagpo ng bawat character. Dito na kami magkikita-kita at dito na maglalaban-laban ang bawat grupo."

"Yung May 8 talaga sinadya namin na talagang buuin siya para pahitikin at pasabugin ang lahat characters at bawat eksena. Actually two years tatakbo 'yung plot from action to drama. Save the date," he said.

Aside from being the lead actor, Martin is also the director and one of the producers of "Batang Quaipo."

Martin said he is glad and grateful for all the love and support that "Batang Quiapo" has been receiving as seen in the show's high ratings since it premiered almost three months ago.

"Actually sobra akong na-surprise. Kasi nung ginagawa namin yung 'Ang Probinsyano' sabi ko sigurado ako hindi ko na mauulit ito, 'yung ganung experience. Pero ngayong base sa mga numbers na lumalabas sa 'Batang Quiapo' mas malakas pa siya kaysa sa 'Ang Probinsyano.' Kasi nung pumasok ang 'Ang Probinsyano' ay hindi naman kami umabot sa ganitong ratings eh. 'Di ba nawala ang prangkisa ng ABS-CBN. Ngayon kahit walang prangkisa ay maganda 'yung ratings na ibinibigay ng show. Tumaas nang tumaas lalo na ang view sa YouTube, nakaka-surprise," Martin said.

"Sobrang saya at sobrang pasasalamat, lahat kami, lahat ng bumubuo ng 'Batang Quiapo,'" he added.

"FPJ's Batang Quiapo" airs every Monday to Friday, 8 p.m. on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC and TFC.

