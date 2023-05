Charo Santos enjoys playing her role in 'Batang Quiapo'

MAILA -- Veteran actress Charo Santos is grateful to all the viewers and supporters of the hit ABS-CBN's series "FPJ's Batang Quiapo" starring Coco Martin and Lovi Poe.

The former ABS-CBN president and CEO also said she enjoys playing Lola Tindeng, the grandmother of lead character Tanggol (Martin).

"Maraming-marami pong salamat sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa 'Batang Quiapo.' Isang pamilya kami na ibibibigay ang lahat ng aming kakayanan para makapagdulot ng isang magandang kuwento gabi-gabi," Santos said in a media conference on Thursday, where Martin announced a new journey for his character in the series.

"Napakaibang experience nito para sa akin kasi may mga eksena kami ni Coco na hindi naman namin ni-rehearse tapos biglang may itatanong siya sa akin. Itatanong na lang niya bigla. Biglang huhugot ka talaga sa pagkakaintindi mo sa character mo at saka 'yung hinihingi eksena. Ngayon nagtatanong ako ire-reveal ko na ba ang alam ko? Naku, hindi pwede baka mapadali ang kuwento," added Santos. "You have to be quick on your toes."

"Maraming salamat Coco kasi napakasarap na kapag lumalabas ako hindi Ma'am Charo ang tawag sa akin kung hindi Lola Tindeng. So happy naman ako Tanggol, aking apo na nakinig ka sa mga pangaral ko at babaguhin mo na ang takbo ng iyong buhay," she added.

Aside from Martin, Santos also praised her other co-actors.

"Ay naku talaga, ke gagaling. They give you the energy. They support. It's a very collaborative work," Santos said.

"FPJ's Batang Quiapo" airs every Monday to Friday, 8 p.m. on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC and TFC.

