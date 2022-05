MAYNILA -- Naging bukas ang aktor at mang-aawit na si Joao Constancia sa estado ng kanyang buhay pag-ibig sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes.

Inamin ni Constancia na ang mang-aawit at modelo na si Janinca Reloxe ay ang kanyang "special person."

Nang matanong kung nobya ba niya si Reloxe, sagot ng aktor: "Special person po."

Sa tanong naman kung mahal niya si Reloxe, mabilis na tugon ni Constancia: "Mahal ko po"

Ayon kay Constancia, dalawang taon na niyang kilala si Reloxe.

"She always helps me or makes me believe that I can be the best person I can. ...We've only known each other for two years po pero sobrang close na po talaga namin and everything. Pero she does make me believe that I can be the best version of myself," ayon sa aktor.

Nitong Marso 26, sa isang post sa Instagram ay naglabas ng mga retrato si Constancia kasama si Reloxe.

Sa caption, binati ng aktor si Reloxe sa kaarawan nito sabay rin ang pagpapahayag na mahal niya ito.

"Happy birthday to this lady, Janica Reloxe! You deserve everything in life because you have a beautiful soul! I love yo," ani Constancia sa nakaraang post.