Ricky Lo inalala ng mga kaibigan, katrabaho

(UPDATE) Inalala ng kaniyang mga kaibigan at katrabaho ang beteranong entertainment journalist na si Ricky Lo, na pumanaw noong gabi ng Martes dahil sa stroke.

Ayon kay Nathalie Tomada, assistant editor ni Lo sa pahayagang The Philippine Star, nakita niya ang malasakit at pagiging simple ng kaniyang boss sa kabila ng katanyagan nito bilang showbiz columnist.

"He was so simple because he was a probinsyano at heart," ani Tomada.

"Gusto niya pantay-pantay. Kung paano mo siya itrato, gusto niya ganoon din ang pagtrato sa ibang tao kaya close siya sa mga janitor, guard," dagdag ni Tomada.

Ikinagulat naman ni Rito Asilo, entertainment editor ng Philippine Daily Inquirer, ang pagpanaw ng kaibigan lalo't maingat aniya ito sa kalusugan.

Hindi rin umano madamot si Lo sa kaniya kahit magkaiba sila sa pinagsusulatang pahayagan.

"I knew he was very healthy so this came as a shock," ani Asilo.

"And he’s never selfish, he would even give me contacts," aniya.

Ikinalungkot din ng iba pang mga personalidad tulad nina Vilma Santos-Recto, Snooky Serna, Roselle Monteverde ng Regal Entertainment, at Sen. Grace Poe ang pagpanaw ni Lo.

Tubong Samar si Lo, na nagtapos ng kursong AB English sa University of the East.



Sa simula't sapul, sa pagsusulat sa pahayagan ang kaniyang propesyon hanggang maging entertainment editor ng The Philippine Star sa loob nang 35 taon.

Maraming celebrity ang nakapanayam ni Lo, mula sa mga nagsisimula pa lang at mga sikat nang artista hanggang sa Hollywood stars at global music icons tulad nina Celine Dion at Mariah Carey.

Hindi mapapantayan ang lawak ng naabot ng panulat ni Lo sa mga column niyang "Funfare" at "Conversations with Ricky Lo."

Nakatakdang ihatid ang mga labi ni Lo sa kaniyang ipinatayong mosuleyo sa Samar.

Bago nito, magkakaroon ng lamay para kay Lo pero pribado ito sa kaniyang pamilya.

— Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News

