Coco Martin at Jane de Leon, may mensahe para sa kaarawan ni Giselle Sanchez

MAYNILA -- Ibinahagi ni Coco Martin, bida ng "FPJ's Ang Probinsyano," ang kanyang mensahe para sa kaarawan ng komedyana at host na si Giselle Sanchez.

Magkatrabaho ngayon sa nasabing sikat na serye ng ABS-CBN ang dalawa, kasama ang iba pang bituin tulad ni Jane de Leon na nagbigay din ng kanyang pagbati.

Sa sunod-sunod na post sa kanyang Instagram, ipinakita ni Sanchez ang mga mensahe sa kanya mula sa mga kasamahan sa "Ang Probinsyano."

"Ate Giselle, thank you so much and happy, happy birthday. I love you, sana magkatrabaho ulit tayo," ani Martin.

"Hi, Ms. Giselle! I just want to greet you a happy, happy birthday and more birthdays to come. Sobrang young looking po talaga kayo, sana mag-stay lang po kayong ganyan. And sana makatrabaho pa kita soon. I am so happy na na-meet kita. Nakakatuwa lang kasi ikaw 'yung nagpapagaan din ng set. I hope to see you soon and God bless you," ani de Leon.

Maliban kina Martin at de Leon, ilan din sa nagbigay ng kanilang mensahe para sa kaarawan ni Sanchez ay sina Angel Aquino, Joel Torre, Jaime Fabregas, Mitoy Yonting, at Raymart Santiago.

Noong nakaraang buwan, nagbalik sa pag-arte sa telebisyon sina Sanchez at Yonting bilang pinakabagong mga bituin sa "FPJ's Ang Probinsyano."

Ginagampanan ng dalawa ang mga karakter nina Teban at Pilar, mag-asawang tagapangalaga ng bahay na pag-aari ng isang koronel at misis nito.

Nagkrus ang landas ng dalawa at bida ng serye na si Cardo Dalisay (Coco Martin) matapos na magdesisyon ang huli na magtago kasama ang kanyang bihag na si Lia sa bahay na binabantayan nina Teban at Pilar.

Matatandaang nagtagumpay si Cardo na masukol si Lia, isa sa mga miyembro ng Black Ops na responsable sa pagkamatay ng kanyang asawang si Alyanna.

