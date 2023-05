Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Nakakatuwa ang pagbabalik-tanaw ni Amy Perez sa kanyang karanasan bilang lady announcer o DJ sa DWRR, ang FM station ng ABS-CBN noong araw.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Huwebes, nagbigay reaksiyon si Perez sa inilabas ng ABS-CBN News sa social media kung saan tampok siya sa TV Patrol Throwback.

Sa post, ipinalabas ang balita sa TV Patrol noong Mayo 5, 1989 na nagpapakitang naging DJ si Perez sa DWRR.

"Saan? Paano niyo 'yan nakuha? Sino ang kumalkal niyan? Sino ang naghalungkat sa baul? Kasi nasimulan eh, so ibig sabihin may makakalkal pang iba," panimulang reaksiyon ni Perez sa "Sakto."

"Sa mga hindi po nakakaalam lalo na 'yung mga ipinanganak noong 2000 hanggang ngayon po -- yes po, bata pa lang po ako ay nagtatrabaho na ako at pangarap ko ang maging lady announcer," ani Perez.

Nang matanong kung natupad ba ang kanyang pangarap na maging lady announcer, sagot ni Perez: "Oh, yes! Dalawang taon yata o tatlong taon din ako naging, ang tawag na ngayon doon ay hindi na lady announcer, ano na -- DJ."

"Pero bata pa ako noon, iba pa ang boses ko at saka English kami noon. Tapos si Sir Gabby, tatawag siya noon tapos magre-request siya ng favorite songs niya, kasi nga FM station po 'yan ng ABS-CBN," pagbabalik-tanaw ni Perez.

Dagdag na kuwento pa ni Perez, ilan sa mga usong awitin noon ay ang "Unchained Melody" at "Eternal Flames."

"Ano ako primetime sa hapon, 5 p.m. to 9 p.m. parang 'yon 'yung drive time. At ang sikat na sikat na kanta noon ay 'Unchained Melody' sa 'Ghost' na pelikula. Tapos may tatawag magre-request sabi 'can you please play the song 'Oh My Love.' Hindi po 'Oh My Love' ang title noon, ang title po noon ay 'Unchained Melody' ang simula lang po ang 'oh my love.' At saka ang walang kamatayang 'Eternal Flame' ng The Bangles," ani Perez.

Sa huli, muli ring ipinarinig ni Perez kung paano siya magsalita noon sa radyo.

Sa ngayon, maliban sa pagiging anchor sa "Sakto," isa rin si Perez sa mga host ng "It's Showtime."

