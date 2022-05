MAYNILA -- Hindi natuloy ang biyahe ni Kris Aquino palabas ng bansa para magpagamot.

Ito ang ibinahagi ng aktres at host nang magkomento sa isa sa mga post ng kaibigang si Angel Locsin nitong Martes sa Instagram.

Ayon kay Aquino, hindi siya sigurado kung "premonition" o malakas lang talaga ang "kapangyarihan" ni Locsin na "mang-awat" kaya hindi siya natuloy mag-abroad.

Kuwento niya, hindi siya pinahintulutan ng kanyang mga doktor na makabiyahe dahil sa taas ng kanyang blood pressure.

"Gel, ikaw kasi, last night sinabi mo na, 'Sana hindi ka pa makatuloy, Ate.' I said, 'Gel, please don't be mean, you know kailangan na talaga.' Then you said, 'Sorry Ate, selfish ako, di pa 'ko ready mag-let go,'" ani Aquino sa kanyang post.

"Grabe your gift of... I don't know if premonition or pang-awat. True enough nasa airport na si Kuya Josh, Bimb, and Rochelle. My doctors didn't clear me to travel, 140/92 waking BP, 136/93 pa rin until now... Hindi ko kakayanin 'yung long- haul flight," pagbahagi niya.

"Nag- asthma attack last night, more than 6 weeks of chronic sinusitis, [buti] na lang sobra-sobra ang pagkabilib at pag-love ko sa 'yo."

Sa huli, hiniling ni Aquino ang muling pagdalaw sa kanya ni Locsin.

"But please, makakadalaw ka naman, di ba?" tanong niya.

Sa naging tugon naman ni Locsin, humingi ito ng paumanhin kay Aquino at nagsabing bibisitahin niya ito.

"OMG ate, sorry! Nandito pa ako sa Cebu, ate! Visit kita agad," mensahe ng aktres sa kanyang kaibigan.

Screengrab mula sa Instagram page ni Angel Locsin

Matagal na ang pagkakaibigan nina Aquino at Locsin, na nagsimula nang lumipat ang huli sa Kapamilya network.

Nito lamang Pebrero ay ibinahagi ni Aquino na "friend for life" si Locsin para sa kanya.

Matatandaang sa isang komento na iniwan naman ni Aquino sa post ni Regine Velasquez sa Instagram ay ipinaalam nito na lalabas sila ng bansa at tatagal doon ng higit isang taon para magpagamot.