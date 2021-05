Vivoree, inilarawan ang nabuong samahan ng 'He’s Into Her' cast

Mula sa Instagram ni Vivoree Esclito

Hindi maikakaila na sunod-sunod ang naging mga proyekto ng aktres na si Vivoree Esclito ngayong may pandemya na katatampukan ng panibagong serye na “He’s Into Her.”

Sa media press conference ng inaabangang serye, inamin nito na malaking biyaya sa kaniya ang magkaroon ng trabaho lalo na sa gitna ng pandemya.

Bukod sa pagkakabilang sa “He’s Into Her” cast, napapanood din si Vivoree sa weekend talent show na “Your Face Sounds Familiar.” Nauna siyang naging abala sa online series na “Hello Stranger” na nagawan din nila ng pelikula.

“Every time na lumalabas ako to work I feel like I always have something to learn so it's a blessing rin for me na may work, of course,” tugon ni Esclito.

Ayon pa sa batang aktres, masaya rin umano siya na magbigay inspirasyon sa publiko at naipapakita pa nito ang kaniyang talento.

Ipinagmalaki naman ni Vivoree ang nabuong pagkakaibigan ng mga kasama sa “He’s Into Her” dahil na rin sa tagal ng pagbuo nila sa palabas.

Sa loob ng dalawang taon, mas lumalim aniya ang kanilang samahan lalo pa’t makailang ulit din silang nagkaroon ng lock-in tapings para sa show.

“Yung 'He's Into Her' cast kasi 2 years in the making 'yun. 'Yung bonding namin, 'yung friendship namin alam mong mas lumalalim siya habang tumatagal 'yung shooting days namin,” ani Esclito.

Lalo rin umanong nagpatatag sa kanilang samahan ang kulitan sa likod ng camera habang ginagawa ang “He’s Into Her.”

“I can say na different din talaga 'yung samahan namin together. 'Yung bonding namin, may mga behind the scenes moment talaga na 'di ko makakalimutan and I'm very happy na nangyari 'yun kasi it's with them,” dagdag pa ng aktres.

Mapapanood na ang “He’s Into Her” simula May 30, 8:45 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, at TFC.

Tatagal ng 10 episodes ang nasabing serye hanggang sa Hulyo sa direksyon ni Chad Vidanes at base sa libro ni Maxine Lat.

Makakasama ni Vivoree sina Donny Pangilinan, Belle Mariano, Kaori Oinuma, Rhys Miguel, Joao Costancia, Criza Taa, Jeremiah Lisbo, Dalia Varde, Limer Veloso, Melizza Jimenez, Ashley del Mundo, Gello Marquez, Sophie Reyes, at Jim Morales.

